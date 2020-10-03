ESOGÜ Bibliyofil’de Bir Tarih Romanı: Uluğbey’in hikayesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Medya Birimi tarafından Youtube içeriği olarak hazırlanan video konsepti “Bibliyofil”in yeni bölümüne ESOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Oktay Berber konuk oldu.

Özbek yazar Adil Yakubov’un “Uluğbey’in Hazinesi” romanını bir tarihçi gözüyle ele alan Doç. Dr. Oktay Berber, romanın karakterleri olan tarihi figürler hakkında da bilgi verdi. Romanın ana karakterlerinin Timur İmparatorluğu’nun 4. Sultanı Uluğbey ve onun öğrencisi olan ünlü matematikçi ve astronom Ali Kuşçu olduğunu belirtti. Doç. Dr. Oktay Berber, tarihteki bu önemli şahsiyetlerinin hayatlarından kesitlerin kurgu ile harmanlanarak anlatıldığı romanın tarihi gerçeklerle çok yüksek oranda örtüştüğünü vurguladı.