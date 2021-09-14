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ESO üyelerinden yanan ormanların yeşermesi için destek

Eskişehir Sanayi Odası Üyeleri yanan ormanların yeşermesi için tek yürek oldu.

ESKİŞEHİR 14.09.2021, 15:51
ESO üyelerinden yanan ormanların yeşermesi için destek

Eskişehir Sanayi Odası Üyeleri yanan ormanların yeşermesi için tek yürek oldu.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından başlatılan “Her Fabrika Bir Orman” kampanyasında toplanan fidan bağışları Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Başkan Yardımcısı Fatih Düş, Yönetim Kurulu Üyesi Evren Şahin tarafından Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ve Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel’e teslim edildi.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, kampanyaya katılanlara teşekkür ederek, hassasiyetlerinden dolayı kutladı.

Teslim sonrası değerlendirmede bulunan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Eskişehir Sanayi Odası olarak ülkemizin birçok yerinden gelen yangın haberlerini üzüntüyle takip ettik. Çok kısa sürede harekete geçerek üreticilerimizin ve hemşerilerimizin katkıları ile 32 bin 363 fidanın bugün teslimini sağladık. Bu süreçte bizlere destek veren Sayın Valimize çok teşekkür ederiz. Ülkemizin umudunu yeniden yeşertmede bir nebze de olsa katkımızın olması çok değerli. Gelecek yıllarda da benzer kampanyaları yapmak ve orman varlığımızı arttırmak için çalışmalar yapmayı planlıyoruz” dedi.

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