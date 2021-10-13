Eskişehir’de konut satışları arttı

Eylül ayı istatistiklerine göre Eskişehir’de konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,62 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Türkiye genelinde konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 artarak 147 bin 143 oldu. Eskişehir’de ise 2020 yılı Eylül ayında konut satışı bin 838 iken, 2021 yılında yüzde 12,62’lik bir artış göstererek 2 bin 70 oldu.

Öte yandan, Türkiye genelinde en fazla satış gerçekleşen il 28 bin 229 konut ile İstanbul olurken, bu sayının en az olduğu il ise 14 konut ile Hakkâri olarak açıklandı.