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Bakan Koca, illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasını paylaştı. Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan iller; Gümüşhane, Eskişehir, Artvin, Denizli ve Bartın oldu.
Eskişehir 1. doz aşılamada yarım milyonu tamamladı
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Eskişehir’de 1. doz aşı vurduran vatandaş sayısı 500 bini geçti.
ESKİŞEHİR 06.07.2021, 10:03
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Eskişehir’de 1. doz aşı vurduran vatandaş sayısı 500 bini geçti.
Eskişehir’de aşı çalışmaları tüm hızla devam ediyor. İl genelinde toplam yapılan aşı sayısı 763 bin 423 olarak gerçekleşirken, bu sabah 1. doz aşı uygulanan kişi sayısı 500 bin 20 oldu. Yavaşça ilerleyen 2. dozda aşılama ise 232 bin 289 olarak tamamlandı.Sabah saatlerinde belirtilen verilerin gün boyunca değişmesi bekleniyor.