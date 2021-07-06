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Eskişehir 1. doz aşılamada yarım milyonu tamamladı

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Eskişehir’de 1. doz aşı vurduran vatandaş sayısı 500 bini geçti.

ESKİŞEHİR 06.07.2021, 10:03
Eskişehir 1. doz aşılamada yarım milyonu tamamladı

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Eskişehir’de 1. doz aşı vurduran vatandaş sayısı 500 bini geçti.

Eskişehir’de aşı çalışmaları tüm hızla devam ediyor. İl genelinde toplam yapılan aşı sayısı 763 bin 423 olarak gerçekleşirken, bu sabah 1. doz aşı uygulanan kişi sayısı 500 bin 20 oldu. Yavaşça ilerleyen 2. dozda aşılama ise 232 bin 289 olarak tamamlandı.

Sabah saatlerinde belirtilen verilerin gün boyunca değişmesi bekleniyor.
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