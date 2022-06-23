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Çocukların su kanalında tehlikeli oyunu

Eskişehir’de canlarını hiçe sayarak Porsuk Çayı’na yüzmeye giren çocukların tehlikeli oyunu cep telefonu kamerasına yansıdı.

ESKİŞEHİR 23.06.2022, 15:45
Çocukların su kanalında tehlikeli oyunu

Eskişehir’de canlarını hiçe sayarak Porsuk Çayı’na yüzmeye giren çocukların tehlikeli oyunu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte serinlemek isteyen çocuklar canlarını hiçe sayarak Porsuk Çayı’nda yüzmeye başladı. Ne tür bir tehlike yaşadıklarını farkında olmayan çocukları bir vatandaş cep telefonu kamerası ile kaydetti.

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