Çocuklar çikolata ve maske ile sevindirildi

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde Türk Kızılay’ı Seyitgazi Şubesi tarafından çocuklara çikolata ve maske dağıtıldı.

Korona virüsü (Covit-19) tedbirleri kapsamında Seyitgazi ilçesi Kırka mahallesinde bulunan Kırka Atatürk İlkokulunda Kızılay gönüllüleri tarafından dağıtılan maske ve çikolataları alan minikler, hep bir ağızdan Türk Kızılay’ına teşekkür ettiler.