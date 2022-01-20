Camları buzla kaplanan araçlarınızı temizlerken bu önerileri dikkate alın

Eskişehir’de iki gündür etkili olan kar yağışının ardından temizlenmeyen veya hareket etmeyen araçların üstününde oluşan buz tabakası, sürücülere zor anlar yaşattı.

Birkaç gündür kar yağışı sebebi ile kullanmadıkları araçlarına bu sabah binmek isteyen vatandaşlar, birçok yerinin beyaz örtü ile kaplandığını, camlarının üzerinde ise buz tabakası oluştuğunu gördü. Hava sıcaklığının da eksi 12 dereceye kadar düşmesiyle karla kaplanmış camların ısınması bir hayli zorlaştı. Donmuş camları temizlemeye çalışan araç sahipleri, tabaka halinde yapışmış buzu kazımak için uzun uğraş verdi.

Eskişehir’de uzun yıllardır kaporta ustalığı yapan Nebi Koçpınar, karla kaplı araçların nasıl temizlenmesi gerektiği ile ilgili bilgiler verdi. Oluşan buz tabakaları temizlenirken araca zarar verilebileceğinden bahseden Koçpınar, “Buzlanmayı çözmek için arabayı çalıştırdıktan sonra 10 dakika rölantide beklenmesi gerekiyor, arabanın ısınması lazım. Ön ve arka cam üflemelerini açarak buzlanma ortadan kaldırılabilir. İkinci bir tedbir olarak, akşamdan aracın üzerine karton veya bir örtü örterek buzlanma önlenebilir. Sürücüler, akşam arabayı park ettikten sonra silecekleri kaldırarak işlerini kolaylaştırabilirler. Sürücüler buz tabakasını kazımaya çalışırsa, araç camları çizilir. Ayrıca kazıma yönteminde camların çatlama şansı da var. Bu yüzden aparatlarla buz tabakasını kazımak tavsiye ettiğimiz bir şey değil. Buzlar erisin diye bir anda sıcak su dökmek ya da camlara ısıtıcı tutmak da çok zararlı bir yöntem. Bu şekilde de camlar bir anda ısınınca çatlama riski oluşuyor” dedi.