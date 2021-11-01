banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Otogaza okkalı zam geliyor
Otogaza okkalı zam geliyor
THY uçağına yıldırım isabet etti
THY uçağına yıldırım isabet etti
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Akkuyu Nükleer Santrali’nde büyük patlama
Akkuyu Nükleer Santrali’nde büyük patlama

Bu kafede Türkçe konuşana ikram yok

Eskişehir’de açılan bir kafede, müşterilerin İngilizce konuşabilme becerilerini geliştirebilmek amacıyla tamamen İngilizce konuşuluyor.

ESKİŞEHİR 01.11.2021, 09:57 01.11.2021, 10:16
Bu kafede Türkçe konuşana ikram yok

Eskişehir’de açılan bir kafede, müşterilerin İngilizce konuşabilme becerilerini geliştirebilmek amacıyla tamamen İngilizce konuşuluyor.

İngilizce eğitmeni olan işletmeci Mutlu Şahin, uzun yıllardır hayalini kurduğu İngilizce konseptli kafeyi Eskişehir’de açtı. Bu kafede işletmeciden garsona herkes sadece İngilizce konuşurken, bunun yanı sıra müşterilere sunulan menüler, dergiler ve kitaplar da İngilizce. Kafe konsepti dışında belirli gün ve saatlerde yapılan İngilizce konuşma kulüpleri ile de kişilerin yabancı dilde konuşurken kendilerini akıcı şekilde ifade edebilmeleri hedefleniyor.

“Kronik problemimiz olan İngilizce konuşamamayı bu kafede çözmek istiyoruz”

Yaklaşık 20 yıldır İngilizce eğitimler verdiğini belirten işletmeci Mutlu Şahin, bu kafedeki konseptlerinin direkt bir eğitimden ziyade, tamamen İngilizce konuşulan bir ortam oluşturmak olduğunu söyledi. Kafe hakkında konuşan Şahin, “Buradaki konseptimiz tamamen farklı. Burada İngilizce eğitimden ziyade tamamen İngilizce konuşulan ortam oluşturmak istedik. Yabancı arkadaşlarımızla diğer misafirlerimizi buluşturup burada İngilizcenin normal hayatta konuşulduğu bir hava yakalamak istiyoruz. Dolayısıyla da kronik problemimiz olan İngilizce pratik yapamama, İngilizce konuşamama, İngilizce konuşmamızı bir yere taşıyamama problemini burada gidermek, halletmek, çözmek istiyoruz” dedi.

“Bu kafe hep hayalimdi”

Yurtdışı tecrübelerinde Türklerin İngilizcenin diğer alanlarında çok usta, fakat konuşma alanında daha zayıf olduğunu gözlemlediğini aktaran Şahin, böyle bir kafe kurmanın hep hayali olduğunu söyledi. Şahin, şöyle devam etti:

“Öğrencilerimizde gözlemlediğim; çok gramer, dilbilgisi üstadı olmalarına rağmen kendilerini İngilizcede çok akıcı şekilde ifade edememeleri. Bundan dolayı meslek hayatımda bu kafe hep hayalimdi. Bu kafe ile de bu hayali gerçekleştirmiş oldum. Burada kapıdan girdiğiniz andan itibaren İngilizce menü alıyorsunuz, İngilizce konuşan garsonumuz sizinle iletişime geçiyor, aynı zamanda da burada sürekli olarak bizimle beraber olan yabancı arkadaşlarımız var. Yabancı arkadaşlarımız misafirlerimizi zaten hemen o ortama çekiyorlar ve İngilizce pratik yapma imkânı sağlıyorlar. Bunun yanında da saatleri ve günleri belli olan ‘Speaking Club’larımız (Konuşma Kulübü) var. Bunlara da dilerlerse katılabiliyorlar” diye konuştu.

“Herkesin böyle bir konsepte ihtiyacı varmış”

Kendilerine gelen geri dönüşlerin olumlu olduğunu ve birçok kişinin böyle bir konsepte ihtiyacı olduğunu fark ettiğini kaydeden Şahin, “Bu benim hayalimdi demiştim, meğerse biz burayı açtıktan sonra şunu anladım, pek çok kişinin içinde kalan bir yara, aynı zamanda da bir ihtiyaçmış. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Müşterilerimizin geri dönüşlerinin yanı sıra telefonla, sosyal medyadan ulaşıp tebrik edenler, mutlaka gelmek istediğini söyleyen pek çok ilgiliyle karşılaşıyoruz. Bu ilgiden de çok memnunuz” ifadelerini kullandı.

#Eskişehir
Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Kayserispor 11 14
11. Adana Demirspor 10 13
12. Sivasspor 11 12
13. Başakşehir 10 12
14. Gaziantep FK 11 12
15. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
16. Kasımpaşa 11 9
17. Giresunspor 10 9
18. Antalyaspor 10 9
19. Göztepe 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Tuzlaspor 10 14
8. Gençlerbirliği 10 14
9. İstanbulspor 10 13
10. Boluspor 10 12
11. Samsunspor 10 12
12. Bursaspor 9 11
13. Denizlispor 10 11
14. Menemenspor 10 11
15. Manisa FK 11 10
16. Altınordu 10 10
17. Adanaspor 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Brighton 10 16
8. Tottenham 10 15
9. Everton 9 14
10. Leicester City 10 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 11 19
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 12 10
16. Deportivo Alaves 11 10
17. Cádiz 12 9
18. Granada 10 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 12 6