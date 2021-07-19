banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Lise öğrencileri Tiktok'un sınırsız jeton açığını buldu
Lise öğrencileri Tiktok'un sınırsız jeton açığını buldu
Tuz dışında tansiyonu yükselten 9 besin
Tuz dışında tansiyonu yükselten 9 besin
Tüketici güveni yeniden azaldı
Tüketici güveni yeniden azaldı
Dünyaca ünlü uzmandan kritik altın ve dolar tavsiyesi
Dünyaca ünlü uzmandan kritik altın ve dolar tavsiyesi

Bayram öncesi uyuşturucu operasyonu

Eskişehir’de sokak satıcılarına yönelik düzenlenen polis operasyonunda yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı.

ESKİŞEHİR 19.07.2021, 10:22
Bayram öncesi uyuşturucu operasyonu
banner502

Eskişehir’de sokak satıcılarına yönelik düzenlenen polis operasyonunda yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram tedbirleri kapsamında Kurtuluş mahallesinde sokak satıcılarına yönelik yapılan bir çalışma yaptı. Uyuşturucu madde satışı yapıldığına dair bilgiler elde edilmesi üzerine ve devamında yapılan çalışmalar sonrası düzenlenen operasyonda, 172 tablet içerisinde 2 bin 408 adet sentetik ecza, 1 adet tabanca ve tabancaya ait 9 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheliden biri işlemlerin ardından serbest bırakılırken, diğer şahıs U.B. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
banner501