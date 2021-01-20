Başkan Kurt’tan Kireç Mahallesi’ne taziyeevi

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Kireç Mahallesi sakinlerine verdiği taziyeevi sözü için kolları sıvadı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Sevinç, Çavlum, Ağapınar ve Kireç Mahallelerine taziyeevi yapılacağına dair hemşehrilerine söz vermişti. Başkan Kurt, hemşehrilerine verdiği sözü tuttu. Kireç Mahallesi’nde Başkan Kurt’un talimatı ile taziyeevi için çalışmalar başladı. Muhtarlık, köy konağı ve doktor odasının da yer alacağı taziye evi, 360 metrekare olacak. Kireç Mahallesi Taziyeevi için çalışmalara başlayan Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, taziye evinin temelini attı. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da çalışmaları başlayan taziyeevinde incelemelerde bulunmak için Kireç Mahallesi’ne gitti. Mahalleyi gezen Başkan Kurt, taziyeevinin yapılacağı alanda inceleme yaptı. Başkan Kurt, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Kurt, taziyeevi hakkında bilgi aldıktan sonra Kireç Mahallesi’ni gezdi. Kireç Mahalle Muhtarı Mustafa Doğan ve Kireçliler ile bir araya gelen Başkan Kurt, Doğan ve Kireç sakinleri ile bir süre sohbet etti. Doğan ve mahalle sakinlerinin ekonomik kriz ve koronavirüs pandemisi nedeniyle yaşadıkları sorunları dinleyen Başkan Kurt, notlar aldı. Pandemi ile iyice derinleşen ekonomik krizin çiftçinin belini büktüğünü söyleyen Başkan Kurt, geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan çiftçinin desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi. Kireç Mahallesi’nde inşaatı başlayan taziyeevinin hayırlı uğurlu olmasını dileyen Başkan Kurt, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını ifade etti. Başkan Kurt, kırsal mahallelerde gerçekleştirdikleri çalışmaların devam edeceğini de sözlerine ekledi.