Başkan Ataç Çukurhisar’daki çalışmaları inceledi

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yol ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi.

Tepebaşı Belediyesi, üst yapı çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da Çukurhisar Mahallesi’nde yapılan asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerinden bilgi alan Başkan Ataç, çalışanlara da işlerinde kolaylıklar diledi. Başkan Ataç’a incelemelerinde Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Rıfkı Ustaoğlu, Tepebaşı Belediye Meclis Üyesi Hasan Hüseyin Bolat ve Çukurhisar Yeni Mahalle Muhtarı Fatih Ay da eşlik etti.

“Yaz dönemi boyunca devam edecek”

Çalışmalara ilişkin bir değerlendirmede bulunan Başkan Ataç, “Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz kent merkezi ve kırsal mahallelerimizdeki birçok noktada üstyapı çalışmalarına eşzamanlı şekilde devam ediyor. Kentimizin üstyapı konusunda Tepebaşı’na yakışır bir hal alması için özverili bir mesai sürdürüyoruz. Yaz dönemi boyunca; ihtiyaç duyulan noktalarda, belirlenen program çerçevesinde çalışmalarımız yoğun bir tempoda devam edecek. Çalışmalarımızı anlayış ve memnuniyet ile karşılayan mahalle sakinlerimize ve özveri ile mesai yapan çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Başkan Ataç, mahalledeki kahvehaneleri de ziyaret ederek Çukurhisarlılar ile sohbet etti. Mahalle sakinleri ise Başkan Ataç’a çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade etti.