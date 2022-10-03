56 çiftçiye 32 ton buğday tohumu verildi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanarak tüm ilçelerde uygulanması planlanan proje doğrultusunda İnönü İlçesinde başvuru şartlarını taşıyan 56 çiftçiye 32 ton reis çeşidi buğday tohumu teslim edildi.

“Eskişehir’de Buğday Yetiştiriciliğinin Arttırılması ve Atıl Araziler Buğday Tohumlarıyla Yeşerecek” projesi doğrultusunda gerçekleştirilen etkinliğe, Eskişehir Milletvekilleri Prof. Dr. Nabi Avcı, Prof. Dr. Emine Nur Günay, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, İnönü Kaymakamı Tolga Ustaoğlu, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İl Tarım ve Oman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, İnönü Ziraat Odası Başkanı Ergün Erol, İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli ve üreticileri katıldı.

“Türkiye genelinde 22 milyon ton hububat rekoltemiz var”

Tarım ve Orman İl Müdürü Gümüş yaptığı konuşmada, “Çeşitli sebeplerle ekim yapmalarına rağmen destekleme alamayan çiftçilerimizin, özellikle kuraklıktan, doğal afetlerden etkilenen çiftçilerimizin ve her zaman başımızın tacı şehit ve gazi yakınlarımızın ihtiyaçlarını gidermek ve onlara destek olmak için böyle bir proje hazırlamıştık. Sayın Valimizin ve Bakanlığımızın destekleri ile projelerimizi nihayete erdirdik. 14 ilçemizde toplam 1415 çiftimize 207 köy ve mahallemizde 697 ton tohum teslimi yapacağız. Cumhurbaşkanımızın bize vermiş olduğu talimat: “ ekilmemiş bir karış toprak kalmayacak ”idi. Bu projelerle Cumhurbaşkanımızın bu talimatını hayata geçirmiş olduk. Türkiye genelinde 22 milyon ton hububat rekoltemiz var. Bu rakam ihtiyacımızın oldukça üstünde. Çiftçilerimiz üretti çok şükür Rabbim de bereketini verdi. Dağıtılacak tohumlarımızın başta İnönü çiftçilerimize, vatanımıza ve milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum, bereketli olsun” dedi.

“Toplam maliyeti 8,5 milyon olan bu projelerimizi hayata geçirmiş olmak”

Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay ise, projede emeği geçen herkese teşekkürlerini ileterek, “Bugün burada olmamızın sebebi toplam maliyeti 8,5 milyon olan bu projelerimizi hayata geçirmiş olmak. İnönü’de inanılmaz bir sinerji var. Burada merkezi yönetim, yerel yönetim ve mülki idare hep birlikte neyi başarır onun ispatını görüyoruz. Bu çerçevede bu projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çeşitli nedenlerle ÇKS kaydı yaptıramayan çiftçilerimizden büyük talep vardı. Bu projelerle bu çiftçilerimizin talepleri böylece karşılanmış oldu. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımıza ve sahada çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Dağıtımı yapılacak olan buğday tohumlarının üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Tohum dağıtım programında konuşan Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, “Hayata geçirilen bu kıymetli projelerin hazırlanmasında emeği geçen tüm herkese teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu talimatın hayata geçirilmiş olduğunu hep beraber görüyoruz. Tarım ve Orman Bakanımıza, Eskişehir Valimize, Tarım İl Müdürümüze, İlçe Müdürlerimize ve bütün ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel projelerde yeniden buluşmayı diliyorum. Dağıtılan tohumların çiftçilerimize hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum” diye konuştu.

İnönü’de 8 mahalleden 56 çiftçiye 32 ton buğday tohumunun üreticilere dağıtılması ile etkinlik sona erdi.