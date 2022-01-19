29 Ekim Gençlik Merkezi öğrenciler için 24 saat açık

Tepebaşı Belediyesi 29 Ekim Gençlik Merkezi, final sınavları dolayısıyla ders çalışmak isteyen öğrenciler için 7/24 hizmet vermeye devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, Gençlik Merkezleri ile kentteki gençlere destek olmayı sürdürüyor. 29 Ekim Gençlik Merkezi de üniversite öğrencileri için 10 Ocak tarihinde başladığı 7/24 açık hizmetlerine 22 Ocak tarihine kadar devam ediyor. Merkezde final sınavları dönemiyle birlikte uygulamaya koyulan 7/24 açık kütüphane hizmeti kapsamında, öğrencilere ücretsiz çay ve su, sınırsız internet hizmeti, sesli ve sessiz salonlarda ders çalışma ortamı sunuluyor. 24 saat açık olan merkezden yararlanan öğrenciler de memnuniyetini belirterek Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’a teşekkürlerini iletiyor.