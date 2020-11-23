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Refahiye’de kış tedbirleri görüşüldü

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde Kaymakam Eyüp Kaykaç başkanlığında kış tedbirlerinin görüşüldüğü bir toplantı yapıldı.

ERZİNCAN 23.11.2020, 15:32
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Refahiye’de kış tedbirleri görüşüldü
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Erzincan’ın Refahiye ilçesinde Kaymakam Eyüp Kaykaç başkanlığında kış tedbirlerinin görüşüldüğü bir toplantı yapıldı.

2020-2021 yılı kış döneminde mevsim şartlarının ağır geçmesi ihtimali göz önüne alınarak Refahiye genelinde alınacak tedbirlerin görüşülmesi, eksiklik ve ihtiyaç hissedilen konularda gerekli koordinasyonun sağlanması amacıyla kış tedbirleri toplantısı Kaymakam Eyüp Kaykaç başkanlığında Kaymakamlık Toplantı Salonu’nda gerçekleşti.

Toplantıda 2020-2021 kış mevsimi boyunca ilçe sınırlarında yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğinin en üst düzeyde sağlanabilmesi, ilçede yaşanması muhtemel problemlere etkin çözüm üretme, anında müdahale vb. konular görüşülüp, alınacak tertip ve tedbirler konuşuldu.
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