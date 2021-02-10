Muhtarlara “Afet Farkındalık Eğitimi” verildi

Erzincan’da mahalle ve köy muhtarlarına yönelik “Afet Farkındalık Eğitimi” verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından, afetlere hazırlıklı bir Türkiye için toplumda önlem alma kültürü oluşturmayı hedefleyen, bu dönüşümü gerçekleştirmek ve vatandaşların afetlerde güvende kalabilmeleri için 2021 yılı “Afet Eğitim Yılı” olarak ilan edildi. Bu kapsamda Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından mahalle ve köy muhtarlarına yönelik olası afetlere karşı, afet ve acil durumlara hazırlık, afetlerin oluşu ve etkileri, afet sırasında doğru davranış şekilleri, bulunduğumuz ortamlardaki risklerin önlenmesi, afet sonrası yaşanacaklar ile ilgili bilgilendirmede bulunarak eğitimlere başlandı.

Yapılan eğitim programında konuşma yapan Erzincan AFAD İl Müdürü Kadir Çelik “ Özellikle Erzincan deprem kuşağında yer almaktadır. Sürekli depremlerle karşı karşıya kalmaktayız. Biz de bu depremlerde en az zararla çıkmak için 81 il de böyle çalışmalar yürütüyoruz. Hedef 2021 yılında 51 milyon kişiye ulaşmak. “ dedi.

Özellikle toplanma ve barınma alanlarının önemine değinen Çelik “ Vatandaşlarımız yaptığımız çalışmalara rağmen toplanma ve barınma alanlarının yerlerini bilmiyorlar. E-devlet üzerinden size en yakın barınma ve toplanma alanlarına ulaşabilirsiniz. Bir diğer önemli konu ise özellikle mal kaybı olmaması için, doğal afet sigortası olmayan vatandaşlarımızın sigortalarını yaptırmasını istiyoruz.” diye konuştu.

Yapılan eğitime Erzincan Üzümlü ilçe Kaymakamı Enver Yılmaz, Erzincan AFAD İl Müdürü Kadir Çelik, AFAD personelleri, mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Eğitim programı, Erzincan AFAD personeli tarafından “Afet Farkındalık Eğitimi” sunumu ile son buldu.