Müftülük personeli ile “Tecrübe ve Paylaşım” toplantısı

Erzincan’da Müftülük personeline yönelik “Tecrübe ve Paylaşım” toplantısı gerçekleştirildi.

Erzincan İl Müftülüğü konferans salonunda, aylık mutat personel toplantısının ardından “Tecrübe ve Paylaşım” konulu bir toplantı gerçekleştirildi.

Tecrübe ve Paylaşım Toplantıları çerçevesinde Erzincan’a gelerek “Görevde Verimliliği Artırma ve Yaz Kur’an Kursları” konusuyla ilk sunumunu gerçekleştiren Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Doç. Dr. Zeki Koçak, Müftülük personeli ile bilgi ve tecrübelerini paylaşarak konunun önemine dikkat çekti.

Daha sonra, Eğitim Görevlisi Nurettin Yıldırım "Kur’an, Ezan ve İkamette Mûsikînin Yeri ve Önemi” konusuyla katılımcılara tecrübelerini aktardı. Seminere katılan personel ise toplantının verimli geçtiği söyleyerek eğitimcilere teşekkür etti.