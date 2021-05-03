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Kış uykusundan uyanarak doğaya çıkan ayı kameraya yansıdı

Erzincan’da kış uykusundan uyanarak doğaya çıkan boz ayı, karlı alandan bitki örtüsünün yeşerdiği kısımlara giderken görüntülendi.

ERZİNCAN 03.05.2021, 09:48
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Kış uykusundan uyanarak doğaya çıkan ayı kameraya yansıdı

Erzincan’da kış uykusundan uyanarak doğaya çıkan boz ayı, karlı alandan bitki örtüsünün yeşerdiği kısımlara giderken görüntülendi.

Erzincan’da Munzur Dağı yamaçlarında dolaşan ayı, bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Ayıyı kamerayla uzaktan kaydedip konuşan vatandaşların diyaloğu tebessüm ettirdi. Ayıya, ‘kardeş’ baksana deyip tuhaf sesler çıkaran vatandaşı fark eden boz ayı olduğu yerden uzaklaştı ve gözden kayboldu.
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