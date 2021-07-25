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Kemaliye’de baraj gölüne düşen genç öldü

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde balık tutmak isterken baraj gölüne düşen genç adam hayatını kaybetti.

ERZİNCAN 25.07.2021, 23:07
Kemaliye’de baraj gölüne düşen genç öldü
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Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde balık tutmak isterken baraj gölüne düşen genç adam hayatını kaybetti.

Olay, bugün akşam saatlerine yakın Kemaliye ilçesine bağlı Çakırtaş köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mustafa Yavuztürk (21) oltayla balık tutmak isterken dengesini kaybederek Keban Barajına düştü. Bir süre sonra genç adam boğularak hayatını kaybetti. AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri bölgede çalışma yaparken gencin cesedinin sudan çıkarılması için Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı dalgıç ekipleri olay yerine sevk edildi. Dalgıç ekibi tarafından Yavuztürk’ün cesedi sudan çıkarılarak Kemaliye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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