Gazeteci Yazar Çelebi, İliç’te öğrencilerle buluştu

Gazeteci Yazar İrfan Gürkan Çelebi Erzincan’ın İliç ilçesinde ilkokul öğrencileriyle bir araya gelerek okurlarının kitaplarını imzaladı.

Erzincan’ın İliç ilçe Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçedeki çocuklarla, kitaplarını severek okudukları yazarları buluşturan etkinliğin konuğu Pusula Gazetesi Yazarı İrfan Gürkan Çelebi oldu. İliç Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda ilkokul 3. ve 4. Sınıf öğrencileriyle kitap ve okuma üzerine sohbet eden Çelebi, “İliç’te beklediğimden daha büyük bir heyecan ve okumayı seven çocuklar gördüm. Onlarla birlikte olmak ve Kahramanım Serisinin kitaplarını okuyan çocuklarla, tarihimizde iz bırakmış kahramanlarımız hakkında konuşmaktan çok mutlu oldum” dedi.

Pandemi kurallarına uygun bir şekilde gerçekleşen etkinliğe ilçe ve bağlı köylerde okuyan 400’e yakın ilkokul öğrencisi katıldı. Etkinlik, sabah ve öğleden sonra iki oturum halinde gerçekleştirildi. Söyleşinin ardından Yazar İrfan Gürkan Çelebi, öğrencilerin kitaplarını imzaladı.