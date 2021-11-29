Erzincan’da yoğun sis ve pus etkili oldu

Havanın hissedilir derecede soğuduğu Erzincan kent merkezinde sabah saatlerinde yoğun sis ve pus etkili oldu. Bazı güzergâhlarda sisten görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Yüksek kesimlerde yağmur ve aralıklı kar yağışının görüldüğü Erzincan’da sabah saatlerinde sis ve pus etkisini artırdı. Güne sisle uyanan Erzincanlılar trafikte yavaş ilerledi, bazı güzergâhlarda görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü gözlendi.

Her pazartesi Buğday Meydanında kurulan bitpazarında ise ürünlerini satmak için gelen vatandaşların soğuktan korunmak için teneke içerisinde ateş yakarak ısındıkları objektiflere yansıdı.

Vatandaşlar, Erzincan’da kış mevsiminin artık iyice kendini hissettirdiğini belirtti.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu Bölgesinde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği; gece ve sabah saatlerinde yer yer pus hadisesinin görüleceği kaydedildi.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenen bölgede rüzgâr güneyli yönlerden orta kuvvette esecek.

Bölge illerinde gece en düşük hava sıcaklığı; Erzincan’da 5, Tunceli’de 6, Iğdır’da 1, Bayburt’ta 2, Ağrı’da 4, Erzurum’da 0, sıfırın altında olmak üzere Kars’ta 2, Ardahan’da 3 derece olarak kaydedildi.

Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise; Erzincan’da 15, Tunceli ve Iğdır’da 13, Erzurum, Bayburt ve Ağrı’da 11, Ardahan ve Kars’ta 8 derece olması öngörülüyor.

Kayak merkezlerinde kar kalınlığı; Palandöken’de 20, Sarıkamış’ta 14 ve Kop Kayak Merkezinde 9 santimetre olarak ölçüldü.