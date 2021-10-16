Erzincan’da Doğru Tercih Başarılı Gelecek Eğitim Çalıştayı toplantısı yapıldı

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün başkanlığında 2 yıldır devam eden pandemi sürecinin olumsuz etkisini en aza indirmek ve sonrasında yapılacak çalışmaların daha verimli olabilmesi için Doğru Tercih Başarılı Gelecek Eğitim Çalıştayı toplantısı yapıldı.

Aziz Gün, bu süreç içerisinde birtakım planlamaların program dahilinde yapılmasının önemli olduğunu ve yakın zamanda yapılacak Doğru Tercih Başarılı Gelecek Eğitim Çalıştayı eğitiminin içerisinde bulunan tüm unsurları daha aktif hale getireceğini söyledi.

Pandemi sürecinde en fazla etkilenen bireylerin öğrenciler olduğunu belirten Gün, bu etkiyi en aza indirgemek için bir yol haritasının çizilmesi gerektiğini ve bunun için Doğru Tercih Başarılı Gelecek Eğitim Çalıştayı’nın çarpan etkilerinin yüksek olacağı kanaatine sahip olduğunu ifade etti.

23-34 Ekim tarihlerinde 5 ortaokul 5 lise ve 1 rapor komisyonu olmak üzere, toplam 11 komisyonun görev alacağı Doğru Tercih Başarılı Gelecek Eğitim Çalıştayı’nda şu konular ele alınacak:

‘Pandemi süreci ve sonrasında rehberlik faaliyetleri, mesleki yönlendirme faaliyetleri ve liselerde alan dal seçimleri, sportif, kültürel, sanatsal ve akademik başarının artırılması, pandemi süreci ve sonrasında okula uyum ve okul kültürünün gelişmesi, eğitimde sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetler.’