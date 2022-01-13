Erzincan’da 340 başıboş sokak köpeği toplandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ’tehlike arz eden tüm köpeklerin toplanması’ yönündeki çağrısının ardından Erzincan kent genelinde 340 adet başıboş sokak köpeği toplanarak hayvan barınağa yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’te yaşanan pitbull saldırısının ardından belediye başkanlarına "Bu saldırı bardağı taşırdı. Bu nedenle tehlike arz eden tüm köpeklerin toplanmasını istiyorum" çağrısı yapmıştı. Yapılan çağrının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği ‘Sokak Köpekleri Genelgesi’ sonrası emniyet ekipleri yasaklı ırk köpekleri üzerine çalışma yaparken belediye ekipleri ise başıboş sokak köpeklerini toplamaya başladı.

Bu kapsamda Erzincan’da belediye ekiplerinin yaptıkları çalışmalar neticesinde barınağa 340 adet sokak köpeği yerleştirildi. Barınağa götürülen köpeklerin elle tutulduğunu ve uyuşturucu iğne kullanılmadığını belirten Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Tacettin Paçacı, “Etrafta dolanan başıboş sokak köpeklerini genelge gönderildikten sonra toplamaya başladık. Hiçbir hayvana zarar vermeden ve uyuşturucu iğne kullanılmadan yalnızca elle tutuldu. Barınağa getirdiğimiz hayvanları üniversiteden, KYK yurtlarından, 3. Ordu’dan ve buna benzer kurumların yemekhanesinden artırdıkları yemeklerle besliyoruz. Burada bulunan bütün hayvanların aşılarını tamamlıyoruz. Belli bir zaman sonra ise saldırganlığının azalması için kısırlaştırma işlemi uyguluyoruz. Erzincan genelinde tehlike arz eden sokak köpeklerine karşı yaptığımız çalışmalar aralıksız devam edecek” dedi.

Paçacı, barınaktaki kapasitenin artması nedeniyle hayvan severlerin barınaktaki hayvanlar için mama desteğinde bulunabilecekleri çağrısında bulundu.