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Düştükleri kuyuda mahsur kalan 2 köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Erzincan’da kuyuda mahsur kalan 2 köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Anne köpek, yavrularının düştüğü kuyunun başından ayrılmadı.

ERZİNCAN 22.10.2021, 14:39
Düştükleri kuyuda mahsur kalan 2 köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Erzincan’da kuyuda mahsur kalan 2 köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Anne köpek, yavrularının düştüğü kuyunun başından ayrılmadı.

Erzincan merkez Yanlızbağ mahallesindeki okulun kullanılmayan tuvalet kuyusuna köpek yavrularının düştüğü ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, ağız kısmını kırıp genişlettikleri kuyuya merdiven yardımıyla inerek köpekleri buradan çıkardı. Kurtarılan köpek yavruları, genel sağlık kontrolü sonrası, çalışmalar sırasında olay yerinden ayrılmayan annelerine verildi. Genel sağlık durumları iyi olan 2 köpek yavrusu, daha sonra anneleri tarafından emzirildi.

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