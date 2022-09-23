Boş arazide çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Erzincan Demirkent Mahallesi’nde boş arazide bulunan yangın fazla büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Erzincan Merkeze bağlı Demirkent Mahallesi’nde bulunan boş arazide atık malzemelerden duman çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yükselen dumanların daha fazla büyümemesi için çalışma başlattı. Atık malzemelerin çok olmasından kaynaklı yetersiz kalan itfaiye ekiplerine destek vermek üzere bir başka itfaiye ekibi olay yerine gelerek yangını daha fazla büyümeden söndürdü. Su ile soğutma söndürme çalışması yapan ekipler Fen İşleri Müdürlüğü’nden istedikleri kepçeyle de toprakla kapama işlemi yaparak gerekli güvenliği sağladıktan sonra yangın mahallinden ayrıldılar.