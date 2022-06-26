banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Yurtta hava durumu!
Yurtta hava durumu!
Yargıtay’dan su sızıntısı kararı
Yargıtay’dan su sızıntısı kararı
Bursa’da Yüksek Sadakat rüzgarı
Bursa’da Yüksek Sadakat rüzgarı
Tuncelili kadın sporcu Japonya’da şampiyon oldu
Tuncelili kadın sporcu Japonya’da şampiyon oldu

Barodan "İş Hukuku Uygulamaları" konulu seminer

Erzincan Barosunca "İş Hukuku Uygulamaları" konulu meslek içi eğitim semineri düzenlendi.

ERZİNCAN 26.06.2022, 17:00
Barodan "İş Hukuku Uygulamaları" konulu seminer

Erzincan Barosunca "İş Hukuku Uygulamaları" konulu meslek içi eğitim semineri düzenlendi.

Avukat Ahmet Evcimen’in sunumu eşliğinde gerçekleşen seminere çok sayıda Erzincan Barosuna kayıtlı avukat katıldı.

Baro Başkanı Adem Aktürk, “Güzel sunumu ve paylaştığı kıymetli bilgiler için Ahmet Evcimen’e teşekkür ederiz. Meslektaşlarımızın bilgilerine, deneyimlerine ne kadar katkı sunabilirsek bizler için büyük mutluluk kaynağı olacaktır.” dedi.

Yorumlar (0)
28°
açık