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302 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
Erzincan’da 302 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
ERZİNCAN 05.08.2022, 13:17
Erzincan’da 302 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde elde edilen bilgilere istinaden Üzümlü ilçesi mülki sınırları içerisinde Ç. B, ve M.B, isimli 2 şüpheli şahsa ait bahçede yapılan arama neticesinde 302 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Olayın şüphelisi Ç. B, ve M.B, isimli 2 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.