Erzincan İl Özel İdaresi tarafından işletilen, 2970 metreden 1750 metre rakıma toplam 50 bin metre pist uzunluğuna sahip, karın toz, ince ve kuru halde bulunduğu nadir kayak merkezlerinden olan Ergan’ın kayak severler ile buluşması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Erzincan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizmi Merkezinde incelemelerde bulunarak çalışmaları denetledi.

Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizmi Merkezi



Munzur Sıra Dağlarının eteklerinde bulunan, 3 bin 256 metre yüksekliğindeki Ergan Dağı, yaklaşık 12 km dikey uzunluğundaki kayak pisti ile kış turizminde önemli bir merkez haline gelmiştir.

Ayrıca Erzincan eşsiz doğasıyla; Kayak, Dağ Kayağı, Snowboard, Snowkite, Snowpark, Kar Motosikleti, Kızak, Buz pateni, Buzul Tırmanışı gibi birçok faaliyete ev sahipliği yapmaktadır.

Ergan Dağının bir diğer önemli avantajı ise; Havaalanına olan yakınlığıdır. Havaalanına olan mesafesi 10-12 dakikadır. Kayak Merkezine çift şeritli, reflüj aydınlatmalı ve bitümlü sıcak kaplama yol ile ulaşım sağlanmaktadır.

Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizmi alanında 2 etaptan oluşan telesiyej sistemi kuruludur.

Erzincan; karayolu, havayolu ve demiryolu ulaşım imkanlarının tamamına sahiptir.