“YÖNETİM KURULU VE YOL HARİTASI BELİRLENDİ”

7. Olağan Genel Kurulu’nda da 7. defa Türkiye Yerel Basın Birliği Genel Başkanlığı’na seçilen Nezir Karayün; İlk Ana Kademe Yönetim Kurulu Toplantısı’nı Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Balıkçı Kenan Tesisleri’nde yemekli bir toplantı ile gerçekleştirdi. Yapılan ilk toplantıda yerel basının ve gazetecilerin sorunları masaya yatırarak, yerel basının karşılaştığı güçlükler ve çözüm önerilerinin müzakeresi yapıldı. Aynı zamanda derneğin yeni dönemde izleyeceği strateji ve hedeflerine dair yol haritasının çizildiği önemli bir toplantı gerçekleştirildi.

“KURUMSAL VE BİŞREYSEL AKTÖRLERLE VARILAN ANLAŞMAZLIKLAR”

Türkiye Yerel Basın Birliği Genel Başkanı Nezir Karayün, “Yeni dönemdeki birliktelik hedeflerimizi daha diri tutacağız. Özellikle bireysel ve kurumsal aktörlerle varılan anlaşmazlıkları değerlendireceğiz. Seçim sürecinde bir video paylaşımından dolayı üyelerimize yönelik yapılan ve gelecekte de yapılacak olan haksız rekabet, hedef gösterme ve linç girişimlerinin önünde duracağız. Özgürce yazabilen bir yerel basının oluşumuna katkı sağlayarak, hak ve hukuklarını korumaya devam edeceğiz. Üyelerimizin sektördeki dayanışmasının artırılmasına yönelik önemli adımlar atıp, karşılaştıkları problemlerine yönelik yaptırımlar uygulayarak, daha iyi şartlarda mesleklerini icra etmelerini sağlayacağız.

“YEREL BASIN YOK MU OLUYOR?”

Ana Kademe Yönetim Kurulu üyelerimiz ile 31 Mart’ta seçilen belediye başkanlarına hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirerek, yerel basını desteklemelerini isteyeceğiz. Üyelerimiz ile iş geliştirme ve farklı sektörlerde aktif olarak iş yapmalarını sağlayarak yerel basının ekonomik özgürlüğüne kavuşmasını sağlayacağız. Ayrıca ekonomik şartlar nedeniyle günümüzde basılı yayınların her geçen gün yok olmaya yüz tuttuğuna şahit oluyoruz. Bu nedenle Sosyal Medya ve internet sitelerimizi geliştirerek, kamuoyunun doğru haber almasına katkı sağlayacağız.

“YEREL BASININ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ”

Türkiye Genelinde Yeni Şube ve Temsilcilikler Kurulması konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mevcut olarak 30 ilde şube ve temsilciliklerimiz bulunmakta; Hedefimiz 81 ilde var olmaktır. Türkiye Yerel Basın Birliği, Türkiye’nin en büyük ailelerinden biridir.

Yerel basının gelişimi ve eğitimi için önemli projelerimiz var ve bunun birincisini Antalya’da gerçekleştirdiğimiz, “Yerel Basının Sorunları ve Çözüm Önerileri” konulu çalıştayımızın ikincisini gerçekleştirmek için kolları sıvayacağız. Bu çalıştay sonunda elde edilen rapor ülkemizde yerel basının gelişimine büyük katkı sağlayacak önemli bir etken olacaktır. Ayrıca 5. Türkiye Yerel Basın Başarı Ödülleri yarışmasını da en kısa zamanda başlatacağız” dedi.

“BALCI, SİZ BİRLİK OLUN BEN SİZİN YANINIZDAYIM”

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Beylikdüzü Balıkçı Kenan Tesisleri Sahibi Kenan Balcı'nın konukseverliğiyle gerçekleştirilen toplantıda, kısa bir konuşma yaparak katılımcıları selamladı ve bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaparak, “Her zaman yanınızdayım. Siz yeter ki birlik olun Allah birliğinizi bozmasın” dedi.

“TEŞEKKÜR”

Türkiye Yerel Basın Birliği Genel Başkanı Nezir Karayün; başta genel kurlumuza katılan ve şahsımı yeniden genel başkan olarak görevlendiren delegelerimize, yönetim kurlu üyelerimize ve toplantımıza ev sahipliği yapan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Beylikdüzü Balıkçı Kenan Tesisleri Sahibi Kenan Balcı'ya teşekkür ediyorum dedi.