Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bakanlıkta asgari ücretle ilgili açıklama yapıyor.

Bakan Işıkhan, "2024 yılı için net asgari ücret 17 bin 2 TL olmuştur" dedi.

Işıkhan, "(Asgari ücret) Yeni miktarla çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü bir kez daha yerine getirmiş olmanın memnuniyeti içerisindeyiz" diye konuştu.

Erdoğan'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla X sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

2024 yılında asgari ücret, yüzde 49 artışla net 17.002 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.