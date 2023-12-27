Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bakanlıkta asgari ücretle ilgili açıklama yapıyor.
Bakan Işıkhan, "2024 yılı için net asgari ücret 17 bin 2 TL olmuştur" dedi.
Işıkhan, "(Asgari ücret) Yeni miktarla çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü bir kez daha yerine getirmiş olmanın memnuniyeti içerisindeyiz" diye konuştu.

Erdoğan'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla X sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Binlerce Bulgaristan vatandaşı yeni yıla Edirne’de girecek Binlerce Bulgaristan vatandaşı yeni yıla Edirne’de girecek

2024 yılında asgari ücret, yüzde 49 artışla net 17.002 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.