Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında açıklamalarında bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptığı görüşmeyi şu sözlerle değerlendirdi:



"Bildiğiniz gibi Özgür Bey şu anda CHP'de genel başkan oldu. Genel başkan olduktan sonra böyle bir ziyareti kendisinin gerçekleştirmiş olması iktidar ve ana muhalefet arasında aslında olumlu bir gelişme oldu. Bundan önceki süreçlerde bu tür maalesef adımlar atılmadı ve bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde çok daha yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz. Ben de Özgür Bey'e ilk fırsatta böyle bir ziyaretin karşılığını yapacağımı söyledim. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Türk siyasetinin buna ihtiyacı var ve ilk fırsatta da bu ziyareti gerçekleştirerek Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum. Bu adımı da atacağız."

İSRAİL İLE TİCARETİN DURDURULMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin İsrail ile ticaretini durdurması kararına ilişkin ise "Netanyahu acımasız. Atmamız gereken adımları attık. Aramızda 9,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi vardı. Bu ticaret hacmini de biz yok farz ederek bu kapıyı kapattık. Bundan sonrası hayırlı olsun." diye konuştu.