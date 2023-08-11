Toplamda 9 bin 74 konut ve 231 iş yeri için ilk kazmanın vurulduğu projede, depremlerde en çok yıkıma uğrayan Azerbaycan Bulvarı, Trabzon Caddesi ve Hükümet Bulvarı'nda depreme dayanıklı binalar inşa edilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı bağlantıyla katıldığı kentsel dönüşümde temel atma töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Asrın felaketi olan depremlerin üzerinden 6 aydan fazla süre geçti. Sadece ülkemizin değil, insanlık tarihinin en yıkıcı doğal afetlerinden birini yaşadık. Depremden hemen sonra afetzede illerimizi farklı vesilelerle ziyaret ettik, devletimizin tüm imkanlarıyla sizlerin yanında olduk. Deprem bölgelerinde yapılan çalışmaları ve ihtiyaçları takip ettik. Tespitlerimize göre Maraş'ın neredeyse 3'te biri oturulamaz hale geldi. Kahramanmaraş’ta yapılması gereken deprem konutu sayısı 19 bin 418. Köy evleri ve ahırlarla birlikte bu rakam 29 bin 47'ye ulaşıyor. Deprem bölgesinde ise toplam 680 bin konut ve 170 bin ahır, depo ve iş yeri gibi yapılar inşa edilecek” dedi.



“Yerinde dönüşüm ile ekonomi canlanacak, istihdam artacak”

6 Şubat’ta insanlık tarihinin en yıkıcı doğal afetlerinden birinin yaşandığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir sene içerisinde deprem bölgelerinde 319 bin konutu inşa edip, hak sahiplerine teslim etmeyi hedefliyoruz. Sözlerine sadık bir hükümet olarak yerine getirdiğimiz tüm vaatlerimiz gibi bu sözümüzü de inşallah tutacağız. Deprem bölgelerimizde şimdiye kadar yaklaşık 180 bin konutun ihalesi gerçekleştirildi. Zemin etütleri yapılmış alanlarda inşaatlarımız hızla yükseliyor. Vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak amacıyla yerinde dönüşüm projesini başlattık. 160 binden fazla insanımız yerinde dönüşüm için başvuru yaptı. Bu vatandaşlarımız arasında 20 binden fazla Kahramanmaraşlı kardeşlerimiz var. Yerinde dönüşüm projesi ile sadece inşaatlar hızlanmayacak, ekonomi canlanacak, yeni istihdam alanları oluşacak. Depremin yıktığı şehirlerimizi altyapısı ve üstyapıyla daha görkemli, daha dayanıklı, daha ferah bir şekilde inşa edeceğiz” diye konuştu.



“Bugün ilk kazmayı vuruyoruz”

Yaşanan felaketin alınması gereken tedbirleri tekrardan hatırlattığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kentsel dönüşüm projeleriyle ülkenin dört bir yanında 3,3 milyon konutun inşasını sağladık. 20 milyona yakın insanımızı güvenli yuvalara kavuşturduk. Türkiye genelinde 6,5 milyon konutu süratle dönüştürmeyi hedefliyoruz ve inşallah bunları tamamladığımızda şehirlerimiz hem güzelleşecek hem de depremlere çok daha hazırlıklı hale gelecek. Bakanlık, TOKİ, Emlak Konut ve hayırseverlerimizin eliyle Kahramanmaraş merkezde üç noktada, Pazarcık ilçesinde iki köyde, Türkoğlu ilçesinde bir köyde, Pazarcık'ta küçük sanayi sitesi olmak üzere 7 ayrı bölgede temel atma töreni gerçekleştiriyoruz. Toplamda 9 bin 74 konut ile 231 iş yeri için bugün ilk kazmayı vuruyoruz ve bu konutların 913 adedi hayırseverlerimiz tarafından inşa edilecek” ifadelerini kullandı.



“Biz üzerimize düşeni yapıyoruz”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise, “11 ilimiz bu depremden doğrudan etkilendi ve 14 milyon vatandaşımız bu hasardan nasibini aldı. 1 milyon 905 bin kardeşimiz şu anda evlerinden uzakta ve 320 bin ailemize de yardımda bulunuyoruz. Hükümet ve bakanlık olarak bizim önceliğimiz deprem bölgelerinde sağlıklı konutlar yapmak ve daha sonra bu vatandaşlarımızı konutlarına aktararak onların huzur içerisinde oturmalarını sağlamak. Bizler bu evleri bitirip depremzedeler içerisinde huzurla oturana kadar burada olacağız. Sizler bize dua edip 'Hakkımız helal olsun' deyinceye kadar burada olacağız. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz ve inanıyorum ki iyi niyetle yola çıkanın, gayret edenin, uğraşanın yardımcısı Allah’tır” dedi.

Bakan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şehir merkezini imara kapatmak, o şehrin ölüm fermanını imzalamaktır. Bilim insanlarımız aylardır çalıştı ve en sonunda dediler ki, şehir merkezini imara açabiliriz. Ama bu fay hatlarının ve fay kırıklarının olduğu yerlerde değil. Tabiat ile savaşmanın bir manası yok, doğa ile savaşılmaz, o gücün karşısında durulmaz.

Fay hatlarının olduğu yerlerde 60 metre alanında yerleri boş bırakacağız. Şehir merkezlerine yapılan yapılarda yerin altına 15 metrelik bir kazık çakılacak. Sonra ise sert zeminlere inilecek, sert zemin bulunduktan sonra inşaat yapılacak. En az 1 kat veya 2 kat bodrum yapılacak, üstü ise 4 katı geçmeyecek. Eğer biz bu şartlara uyarsak ondan sonraki geleceğimiz aydınlık. Bu şartlara uyduğumuz takdirde Allah’ın izni ile hiçbir şey olmayacak.”

Deprem bölgelerindeki şehirleri devlet ve millet ortaklığı ile yeniden ayağa kaldıracaklarını aktaran Bakan Özhaseki, “Bir taraftan konutlar inşa ediyoruz, bir taraftan Kahramanmaraş’ın meydanını oluşturacağız. Burada yapılan yapıların her yere örnek teşkil etmesini istiyoruz ama bundan sonraki süreçte de vatandaşlarımıza görevler düşüyor. Eğer bir binada oturuyorsanız oturup anlaşın, ortak bir hesap açın ve biz de sizi destekleyelim. İnşaatlara bir an önce başlarsanız, biz de inşaatlarda sizleri desteklemeye devam ederiz. Bundan sonrasında sizlerin de gayreti ile bu şehirleri ayağa kaldıracağız. Bizim bu konuda çizgimiz var, bunlardan asla ödün vermeyeceğiz. Birincisi fay kırıkları üzerinde bir daha asla yapı yapılamayacak. İkincisi ise, dere yatakları üzerine, zeminin çürük olduğu yerlere bir daha yapı yapılamayacak, sıvılaşmanın olduğu yerlere de yapı yapılamayacak. Mühendislik hesapları yapılırken, uygulama alanında sıfır tolerans ile yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.