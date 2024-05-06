Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vakıf Haftası 100. Yıla Özel 201 Eser Toplu Açılış Töreni"nde bir konuşma yaptı. Türkiye'nin Gazze sınavını en başarılı bir şekilde geçen ülkelerden biri olduğunu belirten Erdoğan, kamu malıyla ilgili gündemdeki tartışmalara da değindi: "Kamu hizmetlerinin sorunsuz ve kusursuz bir şekilde sunulması için gerekli tüm tedbirleri alacak, bürokratik atalete izin vermeyeceğiz." şeklinde açıklamalarda bulundu.

"İsral'e baskının dozunu yükseltiyoruz"

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün de 7 Ekim’den bu yana İsrail saldırıları altındaki Gazze’ye el uzattığını söyleyen Erdoğan, Türkiye’nin dünyada Gazze’ye en fazla yardım gönderen ülke konumunda olduğunu anlattı.