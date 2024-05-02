Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde saat 16.07'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etti. Özel’i AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş karşıladı. Özel’e ziyaretinde CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i AK Parti Genel Merkezi’nde kabul etti. Görüşme yaklaşık 1 saat 35 dakika sürdü.

Görüşmede, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan da hazır bulundu. Özel, çıkışta teşekkür ederek açıklamalarda bulunmadı.

CHP Genel Başkanı Özel’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini değerlendirmek için kurmayları ile bir araya gelmek üzere CHP Genel Merkezine gittiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özel görüşmesine ilişkin detaylar belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in görüşmesine ilişkin detaylar belli oldu. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Özel ile yakın zamanda iadeyi ziyaret konusunda mutabık kalındığı milli bayramlar bir araya gelinmesi konusunda anlaşıldığı ifade edildi. Kaynaklar, ikili arasında yeni anayasa konusunun da konuşulduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın değişen şartlara göre anayasanın güncellenmesi gerektiğini söyledi.

Kaynaklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Özel’e 15 Temmuz gecesi gösterdiği direniş için teşekkür ettiği, Özel'in ise, “Tiyatro olduğunu hiç düşünmedim” dediği ifade edildi.

CHP Genel Başkanı Özel, 28 Şubat davasında hüküm giyen mahkumlara ilişkin talebini ilettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise değerlendirilelim dediği öğrenildi. Özel'in Gezi davası yargılamasında 18 yıl hapis cezası alan Avukat Şerafettin Can Atalay ve Osman Kaval'a konusunu ilettiği öğrenildi.

Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mülakatların kaldırılması yönünde talepte bulunduğu ifade edildi. Erdoğan ayrıca seçim başarısından dolayı CHP Genel Başkanı Özel’i tebrik ederek, "Sizin başkanlığınızda ivmelenen bir süreç var" dediği belirtildi.