İş birliği kapsamında hayata geçirilen Enplus Masters Kadınlar Serisi, 1 Haziran ile 25 Ağustos 2024 tarihleri arasında İzmir, Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirilecek 3 turnuvadan oluşacak. Bu iş birliğinin ilk aşamada 3 yıl olarak planlandığını söyleyen Enplus CEO’su Murat Hatipoğlu, “Geçen sene iş birliğimize A milli kadın takımının sponsorluğu ile başladık. Federasyon Başkanımız Cengiz Durmuş’la da çok güzel bir iletişimimiz oldu. Bunu daha istikrarlı, daha sürdürülebilir bir yapıda nasıl geliştirebileceğimizi düşündük. Bu sene itibarıyla da önümüzdeki üç yıl için özel bir sponsorluk anlaşması yaptık. Her yıl İzmir, Ankara, İstanbul’da özel bir Enplus Masters Kadınlar Serisi Kupası düzenleyeceğiz. Biz marka olarak destek verdiğimiz bir takım sosyal sorumluluk projeleriyle Türkiye’de genç kızlarımızı özellikle desteklemek istiyoruz. Sayın Cengiz Durmuş’un tenise olan tutkusu ve konsantrasyonu ile Türkiye’de bu alanda gözle görülür bir hareketlenme ve gelişim olduğunu görüyoruz. Federasyonun dünyanın en iyi sporcusunu çıkarma konusunda ciddi çalışmaları mevcut. Gerçekten dünya standartlarında sporcularımız var. Bu iş birliğimizi pekiştirmek için tenise dair çalışmalarda istikrarlı olmaya kararlıyız. İlk etapta üç yıl sürecek ancak ilerleyen yıllarda daha da uzun soluklu iş birliklerimiz olacak. Enplus Masters Kadınlar Serisine yüksek sayıda katılım bekliyoruz. Böylece Türkiye'de bu sporu yapan ama henüz keşfedilmemiş birçok kadın sporcumuzun bu vesileyle keşfedilmesini ya da başarılarını daha geniş kitlelere duyurabilmesini amaçlıyoruz” dedi. İş birliği hakkında değerlendirme yapan Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ise, “Çalışmalarımızı yürütürken kadınların en büyük destekçilerinden biri olan Enplus, federasyonumuz için çok önemli bir yol arkadaşı oldu. Türkiye Tenis Federasyonu'nun Ankara, İstanbul ve İzmir'deki tesislerinde gerçekleşecek 2 ulusal 1 uluslararası Master turnuvalarında Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen kadın sporcular kupayı kaldırmak için mücadele edecek” diye konuştu.

Lüks perakende sektöründe kendi alanlarında lider mutfak ürünleri, küçük ev aletleri ve beyaz eşya markalarının satışını gerçekleştiren Enplus, spor alanındaki desteklerine bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda Enplus ile Türkiye Tenis Federasyonu (TTF), yaz aylarında Enplus Masters Kadınlar Serisi’ni 3 farklı ilde gerçekleştirecek. Masters seviyesinde bir seriyi kapsayan üç kadınlar turnuvasının ilki 1-9 Haziran 2024 tarihleri arasında TTF İzmir Tenis Merkezi’nde, ikincisi 1-7 Temmuz 2024 arasında TTF Ankara Tenis Merkezi’nde, üçüncüsü 16-25 Ağustos 2024 tarihleri arasında da TTF İstanbul Tenis Merkezi’nde düzenlenecek.

Birçok kadın sporcunun keşfedilmesini sağlayacak!

Bu iş birliğinin ilk aşamada 3 yıl olarak planlandığını söyleyen Enplus CEO’su Murat Hatipoğlu, “Geçen sene iş birliğimize A milli kadın takımının sponsorluğu ile başladık. Federasyon Başkanımız Cengiz Durmuş’la da çok güzel bir iletişimimiz oldu. Bunu daha istikrarlı, daha sürdürülebilir bir yapıda nasıl geliştirebileceğimizi düşündük. Bu sene itibarıyla da önümüzdeki üç yıl için özel bir sponsorluk anlaşması yaptık. Her yıl İzmir, Ankara, İstanbul’da özel bir Enplus Masters Kadınlar Serisi Kupası düzenleyeceğiz. Biz marka olarak destek verdiğimiz bir takım sosyal sorumluluk projeleriyle Türkiye’de genç kızlarımızı özellikle desteklemek istiyoruz. Sayın Cengiz Durmuş’un tenise olan tutkusu ve konsantrasyonu ile Türkiye’de bu alanda gözle görülür bir hareketlenme ve gelişim olduğunu görüyoruz. Federasyonun dünyanın en iyi sporcusunu çıkarma konusunda ciddi çalışmaları mevcut. Gerçekten dünya standartlarında sporcularımız var. Bu iş birliğimizi pekiştirmek için tenise dair çalışmalarda istikrarlı olmaya kararlıyız. İlk etapta üç yıl sürecek ancak ilerleyen yıllarda daha da uzun soluklu iş birliklerimiz olacak.’’ Murat Hatipoğlu, şöyle devam etti: Enplus Masters Kadınlar Serisine yüksek sayıda katılım bekliyoruz. Böylece Türkiye'de bu sporu yapan fakat henüz keşfedilmemiş birçok kadın sporcumuzun bu vesileyle keşfedilmesini ya da başarılarını daha geniş kitlelere duyurabilmesini amaçlıyoruz”.

Enplus TTF için çok önemli bir yol arkadaşı!

İş birliği hakkında değerlendirme yapan Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ise, “Çalışmalarımızı yürütürken kadınların en büyük destekçilerinden biri olan Enplus, federasyonumuz için çok önemli bir yol arkadaşı oldu. Enplus A Milli Kadın Takımımıza ve Uluslararası W60 İstanbul Kadınlar Turnuvasına sponsor olarak kadın tenisinin gelişimi için çok önemli etkinliklere imza attı. Bugün ise yepyeni bir serüvenin kapılarını aralıyoruz. Enplus Masters Kadınlar Serisi ile kadınların tenis sahnesindeki görünürlüğünü artırmaya yönelik yepyeni bir turnuvayı sizlere duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye Tenis Federasyonu'nun Ankara, İstanbul ve İzmir'deki tesislerinde gerçekleşecek 2 ulusal 1 uluslararası Master turnuvalarında Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen kadın sporcular kupayı kaldırmak için mücadele edecek. Enplus'a kadınlarımızın tenis sahnesinde daha görünür olmasına imkân sağlayacak bu organizasyonlara verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bu iş birliğinin kadın tenisçiler için önemine işaret eden Milli tenisçi Ayla Aksu da, “28 yaşındayım ve 23 yıldır tenis oynuyorum. 23 yılda 8 yıl milli takımda yer aldım bunların 5’i A Milli Takımdı. Geçen sene Enplus A Milli Kadın Takımımızın sponsoru oldu. Böyle sponsorluklar bizim için çok değerli. Kadın sporunu desteklediğiniz için teşekkür ediyoruz. Serana Williams ve Sharapova gibi kadın sporcuları izleyerek büyüdüm ve ben de onlar gibi güçlü bir kadın tenişçi olmak istiyorum diyerek bu spora başladım. Çağla Büyükakçay’ı rol model aldım. Bize büyük kupaların kazanılabileceğini gösterdi. Ben de genç sporcularımıza davranışlarımla ve korttaki başarılarımla, çalışma etiğimle iyi bir rol model olmak istiyorum. Enplus Masters Kadın serisinin de kadın tenisinin gelişmesinde ve büyümesinde çok büyük bir rolü olacağını düşünüyorum. Biz kadınlar olarak desteklenmeyi istiyoruz. Bize bu önemi verdikleri için Enplus’a çok teşekkür ediyorum” dedi.