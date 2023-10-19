Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’da 8 mahalle muhtarı hayatını kaybetmişti. Deprem sonrası ilk Muhtarlar Günü’nde muhtarlar, arkadaşlarını unutmadı. Buruk geçen Muhtarlar Günü’nde arkadaşlarını mezarları başında andı. Muhtarlar, depremde hayatını kaybeden Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Muhtarı Zafer Sarı’nın mezarına çiçek bırakarak dua etti.



“6 Şubat'ta Hatay genelinde 8 muhtar arkadaşımız rahmetli oldu”

Hatay Muhtarlar Derneği Başkanı Mahmut Gülcü, asrın felaketinde Hatay’da 8 muhtarın hayatını kaybettiğini belirterek, “Deprem esnasında rahmetli olan; Cebrail Mahalle Muhtarımız Zafer Sarı ve kıymetli eşini Muhtarlar Günü münasebetiyle mezarı başında muhtar arkadaşlarımızla birlikte andık. 6 Şubat'ta Hatay genelinde 8 tane muhtar arkadaşımız rahmetli oldu. Kahramanmaraş'ta 4 tane muhtarımız rahmetli oldu. Öncelikle meslektaşlarımızdan minnettarız, rahmetle anıyoruz. Kederli ailelerine, yakınlarına sabırlar diliyoruz” dedi.

Antakya Muhtarlar Dernek Başkanı Süleyman Çaltak, depremde vefat eden arkadaşlarına ve ailelerine başsağlığı dileyerek, “Depremde vefat etmiş olan bütün muhtarlarımıza rabbim rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Ailelerine sabırlar diliyorum. Mekanları cennet olsun. Sabırlar diliyorum. Muhtar arkadaşlarımın da gününü buradan kutluyorum” ifadelerini kullandı.



“Kendisinden sonra layık görülürse görevimi layığıyla yapacağıma inanıyorum”

Deprem sonrası hayatını kaybeden muhtar Zafer Sarı'nın yerine vekaleten görevi yürüten Cebrail Mahallesi Muhtarı Gülay Avcıoğlu, “Cebrail Mahalle muhtarımız vefat etti. Kendisi yakinen zaten akrabamdır. Karısıyla beraber kaybettik maalesef. Şu an yerine ben bakıyorum. Çok duyguluyuz, unutmayacağız. Yani kendisinden sonra layık görülürse görevimi layığıyla yapacağıma inanıyorum. Şu an çok duyguluyum. Yani söyleyecek bir şey yok. Sözün bittiği yer. İnşallah küllerimizle tekrar doğacağız. Tekrar Hatay'ımızı, Antakya'mızı yeniden güçlendireceğiz” şeklinde konuştu.