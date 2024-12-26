Araç Değişim Süresi 10 Yıla Çıkarıldı

Yapılan değişiklikle, engelliler artık ÖTV muafiyetiyle araçlarını 5 yıl yerine 10 yılda bir değiştirebilecek. Bu düzenleme, engelli bireylerin daha uzun süre aynı araçla devam etmelerini öngörüyor.

Araçlarda %20 Yerlilik Şartı

Düzenleme, alınacak araçların %20 oranında yerlilik şartını karşılamasını zorunlu kılıyor. Cumhurbaşkanı, bu oranı yarıya kadar düşürme veya iki katına çıkarma yetkisine sahip olacak.

Limit Yükseliyor, Model Seçenekleri Azalıyor

2024 yılında %58,46 zamla 1.591.255 TL’ye yükseltilen ÖTV muafiyet limiti, 1 Ocak 2025 itibarıyla 2.290.293 TL’ye çıkarılacak. Ancak yeni getirilen yerlilik şartı, bu limit dahilinde alınabilecek model sayısını sınırlayacak.

Fiat Egea, Renault Clio, Renault Megane, Renault Duster, Toyota Corolla, Toyota C-HR, Hyundai i10, Hyundai i20, Hyundai Bayon ve Türkiye’nin yerli otomobili Togg T10X gibi modeller, ÖTV muafiyetli olarak alınabilecek araçlar arasında yer alıyor.

Resmi Gazete’de Yayımlanması Bekleniyor

Yeni düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Değişiklikler, engelli vatandaşların araç alımlarında hem avantaj hem de yeni kısıtlamalar getiriyor.

Bu düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, engelli bireyler ve aileleri, araç alımında daha dikkatli değerlendirme yapmak durumunda kalacak. Engellilerin mobilite ihtiyaçlarına yönelik bu düzenlemenin etkileri, uygulamaya geçtikten sonra daha net şekilde ortaya çıkacak.