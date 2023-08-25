Tüm Karadeniz'de olduğu gibi Trabzon'da da fındık hasat sezonu halen devam ediyor. Fındık toplama hasadı sahil kesimlerinde 12 Ağustos'ta, orta kesimlerde ise 19 Ağustos'ta başladı. 26 Ağustos'ta ise yüksek kesimlerde fındık toplama sezonunun başlaması öngörülüyor. Trabzon'un denize kıyısı olan ilçelerinden Arsin'de vatandaşlar topladıkları fındıkları kurutmak için evlerine yakın olarak belirledikleri yol kenarlarında bulunan kaldırımlara sererek kurutuyor. Fındık üreticileri son günlerde güneşli havalarda fındık toplamanın zor olduğunu belirtseler de serdikleri fındıkları kurutmak için güneşli havaların devam etmesini istiyorlar.



Evinin önündeki yol kenarında bulunan kaldırımın üzerine topladıkları fındığını seren Samiye Çakıcı fındık için İstanbul'dan geldiğini belirterek "Bu sene fındığımız az oldu. Havalar böyle güneşli giderse çabucak kurutacağız inşallah. En fazla 350-400 kilo fındığımız olur. En büyük korkum fındığımı yağmur yağmadan kaldırıp satmak. Maddi açıdan zorlanmak istemiyorum" dedi.

Köydeki hava şartlarının daha kötü olduğunu bu yüzden de sahile fındıklarını serdiğini ifade eden Süleyman Çakır ise "Geçen sene 1600-1700 kilo olan fındığımız bu sene yaklaşık 600 kilo oldu. Fındığı sahile sermemizin sebebi hem vakit sıkıntımız olması hem de hava şartlarının yüksek kesimlere göre daha iyi olması. Orada bir haftada kurutacağımız fındığı burada üç günde kurutabiliyoruz. Allah'a şükür şu ana kadar herşeyi hallettik. Bir iki gün daha yağmur yağmazsa fındığı teslim edeceğiz tüccara ve yolumuza bakacağız" diye konuştu.

Baki Özer ise "Her sene fındığımızı buraya seriyoruz. Burası bizim için bir avantaj. Bu sene fındık ayı güneşli de geçti. Toplanan fındığı da kurutmak için dört dörtlük bir mevsim de oldu. Yağmur yağmaması fındık üreticisi için bir avantaj, şu anda en önemli olan yukardaki köylerde sürekli yağmur var. İki günde bir oralarda yağmur yağıyor. Orada vatandaşlar çile çekiyorlar, bu yüzden de birçoğu fındığını buraya sahile getiriyorlar. Vatandaş için burası bulunmaz bir nimet" şeklinde konuştu.

Öte yandan Trabzon'da hava sıcaklıklarının meteorolojiden alınan bilgiye göre bir süre daha yüksek olacağı öğrenildi.