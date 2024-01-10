Belözoğlu, şunları söyledi:

"Maçın 25-30 dakikalık bölümüyle alakalı söylenecek bir şey bulamıyorum. Sahada top oynanır, oynanmaz... Hakemlere de bir şey söyleyemiyoruz. Dokunulmazlıkları var, maşallah. O yüzden söyleyebilecek çok bir şey yok. Üzgünüm.

30 dakika boyunca burada emekler çok ciddi sıkıntıya girdi. Televizyonun başında ve tribünde izleyenler için 30 dakikalık periyotta çok izlenecek bir şey yoktu. Oyuncularım adına söyleyebileceğim ise sahanın içinde gösterdikleri gerçekten çok değerli bir duruş vardı. Oyun kuralları içinde gösterdikleri tepkiyi, kaybetmemek üzerine kurdukları iradeyi çok önemli buluyorum. Soyunma odasındaki atmosferi de çok değerli buluyorum. Bu zorlu şartlarda oynayan sporcu kardeşlerimi tebrik ediyorum."