Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu çerçevesinde New York Türkevi'nde devlet başkanı eşleri, Birleşmiş Milletler'in (BM) üst düzey yöneticileri, diğer ülke diplomatları ve New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın hazır bulunduğu programda "Küresel Sıfır Atık Hareketine Doğru" isimli etkinlikte konuştu. "İnsanlık ailesini Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayarak yarın değil, bugünden değişimin bir parçası olmaya davet ediyorum. Bugün ülkemde ektiğimiz sıfır atık tohumunun gölgesinin dünyayı ferahlatacak bir çınara dönüşmesine tanıklık ediyoruz" diyen Emine Erdoğan, "İklim krizi için kritik eşik kapımıza dayandı ve bugün konuşma, değerlendirme faslını geride bırakıp acil eylem planlarını uygulamak mecburiyetindeyiz" ifadesini kullandı.



"Ortak evimiz dünya, iklim değişikliğinin en önemli sorunumuz olduğu gerçeğini her geçen gün daha şiddetli bir şekilde hatırlatıyor" ifadesini kullanan Emine Erdoğan, geçen haftalarda Türkiye, Libya, Yunanistan, Bulgaristan ve Gürcistan'da "alışılmışın dışında" büyük afetler yaşanmasına dikkati çekti. Emine Erdoğan, dünyada saniyede 127 ton gıda üretildiğini, bunun 41 tonu tüketilmeden "heba edilirken", 820 milyonu bulan nüfusun "açlıkla boğuştuğunu" söyledi.

Programa katılan Surinam, Bosna Hersek, Seyşeller, Sırbistan, Bulgaristan, Litvanya, Zimbabve ve Sierra Leone'nin first leydileri de Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayarak sıfır atık gönüllüsü oldu.



"Her dakika dünyamızda 1 milyar adet pet şişe kullanılıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, artan plastik kullanımına işaret ettiği konuşmasında, dünya genelinde dakikada 1 milyar adet pet şişe kullanıldığını ve bu atıkların çok büyük bir kısmının denizlere, okyanuslara karışarak canlı yaşamını tehdit ettiğini belirtti. Her yıl üretilen 2 milyar ton evsel atığın 2050'de 4 milyar tonu bulacağı öngörüsünü paylaşan Emine Erdoğan, "Tüketim hızının bu denli yüksek olması sadece atık problemine neden olmuyor, aynı zamanda doğal kaynaklarımızın tükenmesine de yol açıyor" dedi.

Erdoğan, Türkiye'de atık konusunda başlattıkları seferberlik hareketiyle "6 yıl sonunda 650 milyon ton ham maddenin kullanımını önleyerek döngüsel ekonomiye katkı sunduk" diyerek, bu sürede 2 bin futbol sahası büyüklüğünde arazinin ve 2 milyonu aşkın ailenin yıllık su ihtiyacına eşdeğer su kaynağının korunduğunu dile getirdi.



Dünyayı kirleten ülkelere mesaj

Emine Erdoğan, Türkiye'deki bu kazanımların dünyadaki gidişatı durdurmaya yetmediğine, özellikle dünyayı kirleten ülkelerin elini taşın altına koyması gerektiğine dikkati çekti. Bu doğrultuda 77. Genel Kurul sürecinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile sıfır atık hareketinin temelini teşkil eden bir iyi niyet beyanı imzaladıklarını hatırlatan Emine Erdoğan, "Bizler bu beyanı gelecek nesillere temiz bir dünya bırakabilmek için hazırladık. Bu nedenle insanlık ailesini beyanı imzalayarak yarın değil bugünden değişimin bir parçası olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'na taraf olduğuna değinen Emine Erdoğan, 2020'ye kadar Yeşil İklim Fonu'na aktarılması gereken 100 milyar dolarlık taahhüdün hala yerine getirilmediğinin altını çizdi. Emine Erdoğan, "Ülkem, çevre krizleriyle mücadele etmek için tüm imkanlarını seferber ediyor. Fakat ne yazık ki pek çok ülke, alınan ortak kararları yerine getirmekte isteksiz davranıyor" ifadesini kullandı.

"Gelişmiş ülkelerin dünyaya verdikleri zararın mağduru olan Afrika ülkeleri, küçük ada devletleri ve az gelişmiş ülkelerin telafisi olmayan kayıp ve zararlarına karşı duyarsız kalıyor" diyen Emine Erdoğan, iklim krizinin bu anlamda uluslararası bir samimiyet ve güven sınavı olmaya devam ettiğini söyledi.



New York Belediye Başkanı'ndan Emine Erdoğan'a teşekkür

Türkevi'ndeki etkinliğe katılan davetliler arasında bulunan New York Belediye Başkanı Eric Adams, insanların doğayı hasta edecek atıkları engellemeden sağlıklı beslenme şansının da olmayacağını belirterek, "İki annemiz var. Biri bizi doğurdu, diğeri yaşattı. Emine Hanımefendi'nin çabaları da bunu açıkça ortaya koyuyor. Gezegene en yüksek seviyede emisyon ve yıkıcı davranışlar üretmeye devam ederek, kaynakları dünya çapında paylaşma yükümlülüğümüze sadık kalamayız" diye konuştu.

Adams, Emine Erdoğan'a hitaben, "Ve bu yüzden öncelikle size teşekkür ederim. Çocuklarımıza miras kalsın diye bizi ayakta tutan annenin hayatını sürdürme yükümlülüğümüz olduğuna dair bilgeliğiniz ve anlayışınız için, vizyonunuz için teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

New York Belediye Başkanı Adams, liderlere dünyanın yaşanabilir kalması için "arayışa başlama" adına BM Genel Kurulu'nun bir fırsat olduğunu hatırlatarak, bu konuda duyarlı insanların sesini yükseltmesi gerektiğini vurguladı.

Programda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, BM-Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, BM Çevre Programı (UNEP) İcra Direktörü Inger Andersen ve BM Genel Sekreter Yardımcısı Guy Ryder da konuşma yaptı. Müzisyen Ömer Faruk Tekbilek, doğa için müzik ve ney dinletisi gerçekleştirirken, Emine Erdoğan beraberindeki 8 first leydi ve yabancı heyetle ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil'in atık ürünlerden yaptığı "Yaratılışın Sırrı Ebru Sanatı ve Sürdürülebilirlik" sergisini gezdi.