Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı az bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020 EKOVİTRİN 2019
BİST
122620
ALTIN
296.916
DOLAR
5.9171
STERLİN
7.6873
EURO
6.5546

"Yüzde 5 büyüme, 'uçuk kaçık bir hedef' değil"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da 2019 Değerlendirme Toplantısı düzenledi. Albayrak "Enflasyon tek haneye inecek" dedi.

"Yüzde 5 büyüme, 'uçuk kaçık bir hedef' değil"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da 2019 Değerlendirme Toplantısı düzenledi. Albayrak "Enflasyon tek haneye inecek" dedi.

20 Ocak 2020 Pazartesi 18:26
1244 Okunma
"Yüzde 5 büyüme, 'uçuk kaçık bir hedef' değil"

Bakan Albayrak'ın toplantıda söyledikleri başlıklar halinde şöyle:

"Gerek Ağustos 2018'den bu yana, gerek 2019'un tamamında, TL varlıkların ayrıştığını ve kazandırdığını görüyoruz" 

"Türk lirası rekabet eden bir kur olmalı" 

"Yol haritamızda öne çıkan ekonomik değişim. Bunu kamu ve özel sektör olarak birlikte hayata geçireceğiz" 

"Kanal İstanbul projesi ile ilgili bütçesel ve ekonomik olarak risk görmüyorum. Çok makul ve yapılabilir bir proje"

"Kıdem tazminatına bütünleştirici emeklilik sistemi olarak bakıyorum. 2020 emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı. 2023'e doğru hedef bu. Tüm emeklilik sistemini dünyada en başarılı gerçekleşen örneklerle bir çalışma yaparak gerçekleştireceğiz. İhtiyaçtan öte bir zaruriyet"

"2020 yılında Varlık fonundan güzel haberler bekliyoruz. Cari açığa etki edecek olumlu sonuçlar göreceğiz"

"Enerjide arama ve sondaj faaliyetleri konusunda sessiz devrim gerçekleştirdik. Kendi gemimiz ve mühendislerimizle karada ve denizde etkili bir sondaj faaliyeti yürütüyoruz"

"Kritik bir 1.5 yıl geçirdik. 2020 yılı toplum açısından daha iyi bir yıl olacak" "2019 özel bankalar için başarılı bir yıl olmadı"
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD’nin 7.büyük fon şirketi Kanal İstanbul’a talip oldu
ABD’nin 7.büyük fon şirketi Kanal İstanbul’a talip oldu
Devletin konut desteği “öğrenci evi” satışlarını artıracak!
Devletin konut desteği “öğrenci evi” satışlarını artıracak!
İHBİR’in 2023'de ihracat hedefi: 13,7 milyar dolar
İHBİR’in 2023'de ihracat hedefi: 13,7 milyar dolar

banner349

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim