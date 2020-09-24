Saat Ülke Veri Detay Beklenti Önceki 10:00 Türkiye İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı(Eylül) 73,30% 10:00 Türkiye İmalat Güveni(Eylül) 106,20 11:00 Almanya IFO İş Dünyası Güven Endeksi 94,00 92,60 11:00 Euro Bölgesi Avrupa Merkez Bankası Aylık Rapor 14:00 Türkiye TCMB Bir Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı 8,25% 8,25% 17:00 ABD Fed Başkanı Powell'ın Açıklamaları







Yurtiçi Piyasalarda Gözler TCMB Toplantısına Çevrildi…

BIST 100 endeksi, yüzde 0,59 değer kazanarak günü 1.102 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 15,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,36 ve holding endeksi yüzde 1,32 değer kazandığı günde, sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,38 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 2,82 ile spor olduğu görülüyor.

Bugün, Yurtiçinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak olan İmalat Sanayi sektörüne dair veriler takip edilecek. Yurtiçi piyasalarda günün en önemli maddesi ise TCMB toplantısı olacak. Özellikle, toplantı ardından yayımlanacak olan basın duyurusu ile birlikte TL varlık fiyatlamalarında oynaklıklarda artışlar görülebilir.

Almanya ve Euro Bölgesi’nde açıklanan öncü İmalat PMI Eylül ayı verilerinin beklentileri karşılaması ve artan risk iştahı ile birlikte Avrupa borsalarının birçoğunun günü değer kazanımları ile tamamladığı görüldü.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,2, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,39, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,62 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,18 değer kazanımı ile günü tamamladı.

ABD'de imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Ağustos ayında 53.5 ile beklentilere paralel gerçekleşti.

Fed Başkanı Jerome Powell Fed'in pandemi döneminde aldığı ekonomik tedbirlere yönelik olarak Senato'da yaptığı konuşmada "Eylemlerimiz hiçbir şekilde Wall Street'teki ağrıyı hafifletme girişimi değildi" ifade etti. Başkan, Ana Cadde Programı ile Fed'in temelde bilinen her şeyi yaptığını belirterek "Daha fazlasını yapmak istiyoruz ancak Fed programda başka büyük değişiklikler yapmayı planlamıyor" şeklinde konuştu.

ABD’de ana endeksler tarafında teknoloji hisselerinde yaşanan değer kayıpları nedeniyle baskının bir miktar arttığı izleniyor. ABD Borsaları günü Dow Jones endeksi yüzde 1,92, S&P 500 endeksi yüzde 2,38 ve Nasdaq endeksi yüzde 3,02 değer kaybetti.

Bugün, Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları takip edilecek. Ayrıca, FOMC üyesi Evans ve Williams’ın açıklamaları izlenecek.

Yeni işlem gününde, azalan risk iştahı ile birlikte Asya seansı ve global piyasalarda işlem gören endeks vadeli işlem sözleşmeleri fiyatlamaları üzerinde üzerinde baskının bir miktar arttığı izleniyor.



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· Borsa İstanbul’da bugün yatay açılış yapması bekleniyor.