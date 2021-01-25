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Yumurtanın fiyatı 2 katına çıktı
Yumurta fiyatları son bir yılda iki kat yükşeliş gösterdi. 2020 Ocak’ta 12 liraya 30 yumurta alınırken, 2021 Ocak’ta 12 liraya sadece 11 yumurta alınabiliyor.
Ekonomi 25.01.2021, 10:05
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Yumurta fiyatları yükselmeye devam ediyor. Fiyatlar vatandaşın cebini yakarken CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın da konuya dikkat çekmek için paylaşımda bulundu. Aydın, yumurta fiyatlarının çok fazla yükseldiğine dikkat çekerken, "Ocak 2020’de 12 liraya 30 adet yumurta alınırken Ocak 2021'de 12 liraya 11 yumurta alınabiliyor" ifadelerini kullandı.
Erkan Aydın paylaşımında şunları söyledi:
"4 kişilik bir aile günde bir yumurta alsa yaklaşık 5 TL para veriyor. Ayda 150 TL sadece yumurtaya veriyor. Yani 4 kişilik bir aile yumurtaya elektrik, doğalgaz faturası öder gibi para ödüyor. Üreticiler açısından bakarsak girdi maliyetleri çok yükseldi. Bu da vatandaşa zam olarak yansıdı."