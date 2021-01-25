Yumurtanın fiyatı 2 katına çıktı

Yumurta fiyatları yükselmeye devam ediyor. Fiyatlar vatandaşın cebini yakarken CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın da konuya dikkat çekmek için paylaşımda bulundu. Aydın, yumurta fiyatlarının çok fazla yükseldiğine dikkat çekerken, "Ocak 2020’de 12 liraya 30 adet yumurta alınırken Ocak 2021'de 12 liraya 11 yumurta alınabiliyor" ifadelerini kullandı.

Erkan Aydın paylaşımında şunları söyledi:

"4 kişilik bir aile günde bir yumurta alsa yaklaşık 5 TL para veriyor. Ayda 150 TL sadece yumurtaya veriyor. Yani 4 kişilik bir aile yumurtaya elektrik, doğalgaz faturası öder gibi para ödüyor. Üreticiler açısından bakarsak girdi maliyetleri çok yükseldi. Bu da vatandaşa zam olarak yansıdı."