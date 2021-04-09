Yıl sonu dolar kuru beklentisi yükseldi!

Merkez Bankası'nın Nisan ayı Beklenti Anketine göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11.54 iken, bu anket döneminde yüzde 13.12'ye yükseldi.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10.47 iken, bu anket döneminde yüzde 11.26 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 9.18 ve yüzde 9.55 olarak gerçekleşti.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 8.20 TL iken, bu anket döneminde 8.78 TL olarak gerçekleşti.

2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4.4 iken, bu anket döneminde yüzde 4.3 oldu. 2022 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 4.2 olarak gerçekleşti.