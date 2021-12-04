Türkiye'nin kahveleri 144 ülkede ağızları tatlandırıyor

ANKARA (AA) - AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, ülkenin "kahve, kahve kabuk ve kapçıkları, içinde herhangi bir oranda kahve bulunup kahve yerine kullanılan ürünler" ihracatı ve ithalatı artışını sürdürdü.

Türkiye'nin kahve ihracatı 2016-2020 döneminde 2 kattan fazla arttı ve 5 yılda 65 milyon 518 bin dolara ulaştı.

Kahve ihracatı 2016'da 9,2 milyon dolar seviyesindeyken 2017'de 10,7 milyon dolar, 2018'de 12,1 milyon dolar, 2019'da 13,3 milyon dolar, 2020'de 20,2 milyon dolara yükseldi.

Bu yılın ocak-ekim dönemindeki kahve ihracatı ise 18,7 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye'nin kahvesine en çok talep gösteren ülkeler

Türkiye'nin sattığı kahveye en çok talep gösteren ülkeler ise yıllara göre değişiklik gösterdi. 2016-2019 döneminde en çok kahve ihracatı gerçekleştirilen 5 ülkeyi Suudi Arabistan, KKTC, Hollanda, ABD ve Irak oluştururken 2020'de ilk 5 ülke arasında ABD yerine Rusya yer aldı.

Öte yandan, bu yılın ocak-ekim döneminde en çok kahve satılan ülkeler 2 milyon 113 bin dolarla ABD, 2 milyon 52 bin dolarla Belarus, 1 milyon 558 bin dolarla Hollanda, 1 milyon 397 bin dolarla Rusya ve 1 milyon 321 bin dolarla KKTC oldu.

Bu dönemde en çok kahve ihracatı gerçekleştirilen diğer ülkeler ise Irak, Libya, İngiltere, Azerbaycan ve Suriye şeklinde sıralandı.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin kahve ihracatı yaptığı ülke sayısı 144 olarak kayıtlara geçti.

Kahve ithalatı 891,3 milyon dolar

Türkiye'nin kahve ithalatı ise 2016-2020 döneminde yüzde 44 artarak 891 milyon 252 bin dolar seviyesine çıktı.

Kahve ithalatı 2016'da 130,5 milyon dolar, 2017'de 191,8 milyon dolar, 2018'de 186,6 milyon dolar, 2019'da 194,7 milyon dolar ve 2020'de 187,6 milyon dolar oldu.

Bu yılın ocak-ekim döneminde ise Türkiye'nin kahve ithalatı 165,3 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Kahveyi en çok Brezilya'dan aldık

2016-2018 döneminde Türkiye'nin kahveyi en çok satın aldığı ülkeleri Brezilya, Hollanda, İtalya, İsviçre ve Almanya oluştururken 2019-2020 döneminde ilk 5'te İsviçre yerine Kolombiya yer aldı.

Bu yılın ocak-ekim döneminde en çok kahve satın alınan ülkeler 104,8 milyon dolarla Brezilya, 16,1 milyon dolarla Hollanda, 6,1 milyon dolarla İtalya, 5,6 milyon dolarla Kolombiya, 5,5 milyon dolarla Almanya olarak sıralandı.

Bu ülkeleri sırasıyla Guatemala, Bulgaristan, Hindistan, Etiyopya ve Polonya takip etti.

Türkiye bu yıl toplam 90 ülkeden kahve ithalatı gerçekleştirdi.