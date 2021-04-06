Türkiye için büyüme tahmini düştü, enflasyon yükseldi

Bank of Tokyo Mitsubishi’nin (MUFG) Avrupa Ortadoğu ve Afrika gelişmekte olan piyasalar araştırma bölümü başkanı Ehsan Kohman, Reuters'e yaptığı açıklamada, "Politikada daha önce yapılan sıkılaştırmanın gecikmeli etkisi dikkate alındığında 2021 yılının ikinci yarısında Türk ekonomisi kayda değer şekilde daha kırılgan olacak" dedi.

Türkiye için 2021 yılı reel GSYH büyüme tahminini yüzde 5,2'den yüzde 3,7'ye indiren MUFG, 2021 sonu için tüketici fiyat artışı tahminini yüzde 12'den yüzde 15'e çıkardı.

Kohman, "Yüksek enflasyon, katı hizmet fiyatları ve yüksek maliyet baskıları önümüzdeki aylarda önümüzde zorlu bir dezenflasyonist sürecin olacağının sinyalini veriyor" diye konuştu.