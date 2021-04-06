banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Kartal'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 2 ölü 3 yaralı
Kartal'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 2 ölü 3 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB heyetini kabul etti
"Pfizer, İsrail'e aşı sevkiyatını durdurdu"
Mark Zuckerberg'in 'WhatsApp sırrı' deşifre oldu
Mark Zuckerberg'in 'WhatsApp sırrı' deşifre oldu

Türkiye için büyüme tahmini düştü, enflasyon yükseldi

MUFG, Türkiye için 2021 yılı büyüme tahminini aşağı, enflasyon tahminini ise yukarı yönlü revize etti.

Ekonomi 06.04.2021, 14:59
1
Türkiye için büyüme tahmini düştü, enflasyon yükseldi

Bank of Tokyo Mitsubishi’nin (MUFG) Avrupa Ortadoğu ve Afrika gelişmekte olan piyasalar araştırma bölümü başkanı Ehsan Kohman, Reuters'e yaptığı açıklamada, "Politikada daha önce yapılan sıkılaştırmanın gecikmeli etkisi dikkate alındığında 2021 yılının ikinci yarısında Türk ekonomisi kayda değer şekilde daha kırılgan olacak" dedi.

Türkiye için 2021 yılı reel GSYH büyüme tahminini yüzde 5,2'den yüzde 3,7'ye indiren MUFG, 2021 sonu için tüketici fiyat artışı tahminini yüzde 12'den yüzde 15'e çıkardı.

Kohman, "Yüksek enflasyon, katı hizmet fiyatları ve yüksek maliyet baskıları önümüzdeki aylarda önümüzde zorlu bir dezenflasyonist sürecin olacağının sinyalini veriyor" diye konuştu.

Yorumlar (0)
18°
parçalı bulutlu