Türkiye finansal bilgi paylaşımı anlaşmasında 'gurbetçiler' için ara formül bulmaya çalışıyor

Sözcü'den Mehtap Özcan Ertürk'ün haberine göre, Türkiye, aralarında İtalya, isveç, İzlanda, Japonya, Yunanistan'ın da bulunduğu 54 ülke ile karşılıklı finansal bilgi paylaşımını 31 Aralık 2020'ye kadar gerçekleştirecek. Cayman Adaları, İngiliz Virjin Adaları, Bermuda, Birleşik Arap Emirlikleri, Gana ve Grenada gibi 17 ülkeden ise sadece tek taraflı olarak bilgi alınacağı açıklandı.

Ancak anlaşmaya taraf ülkelerden Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya ve Fransa, Türkiye'nin 2019 yılına ait bilgilerin paylaşılacağı 2020 yılı bilgi değişimi takvimine alınmadı. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) yetkilileri gerekli teknik altyapı ve aktivasyon çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Konuya yakın uzmanlara göre, Türkiye gurbetçiler konusunda herhangi bir ara çözüm üretemediği için zaman kazanmaya çalışıyor. İsviçre de, bu yıl Türkiye'nin Suriye'ye yaptığı askeri operasyonları gerekçe göstererek otomatik bilgi paylaşımı yapmaktan vazgeçti.

Online toplantıda tarih verilmedi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ile birlikte önceki gün online bir toplantı düzenledi. Toplantıya Avrupa'da yaşayan avukatlar ve sivil toplum örgütleri temsilcileri katıldı.

Edinilen bilgiye göre, toplantıda yetkililer beş ülke ile bilgi paylaşımının ne zaman gerçekleşeceği konusunda bir tarih vermedi. Ayrıca Türkiye'nin Avrupa Birliği ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) nezdinde vergisel konularda şeffaf olmadığı gerekçesiyle kara listeye alınma riskine de dikkat çekildi. Bu anlamda Türkiye'nin bilgi paylaşımı karnesini güçlendirmesi önem taşıyor.