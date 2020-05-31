Türkiye büyüme oranlarında "örnek ülke" oldu

Büyüme oranları açıklandı, “TÜRKİYE BİRİNCİ SIRADA”

Türkiye ekonomisi corona virüsü salgınının etkilerinin tam olarak hissedilmediği 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4.5 ile beklentilerin altında büyüdü. Ekonomi 2019'un son çeyreğinde yüzde 6, geçen yılın genelinde ise yüzde 0.9 büyümüştü.

Türkiye ekonomisi, küresel çapta belirsizliklerin arttığı ilk çeyrekte yakaladığı yüzde 4,5'lik büyümeyle diğer ülkeleri geride bıraktı. Kotornavirüs kayaklı zorlukların ön plana çıktığı bir ortamda birçok ülke daralırken, Türkiye ekonomisi peş peşe 3 çeyrek büyüyerek diğer ülkelerden pozitif ayrıştı.

Avrupa Birliği, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 büyüme kaydetti.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) bugün açıkladığı verilere göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ilk 3 aylık döneminde bir önceki 3 aylık döneme kıyasla yüzde 0,4 yükseldi.

AA'nın haberine göre; Euro Bölgesi'nde GSYH artışı, 2017'nin ilk çeyreğine göre yüzde 2,5 olarak kaydedildi.

Veriler, 28 üyeli AB'nde ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH'nin yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 ve 2017'nin ilk çeyreğine göre yüzde 2,4 yükseldiğini ortaya koydu.

AB üyesi ülkeler ele alındığında, birinci çeyrek GSYH'de bir önceki çeyreğe göre en yüksek büyüme yüzde 1,6 ile Letonya ve Romanya'da, yüzde 1,2 ile Macaristan ve Finlandiya'da kaydedildi.

Söz konusu dönemde Birleşik Krallık yüzde 0,1, Almanya yüzde 0,3, Fransa yüzde 0,2, İspanya yüzde 0,7, İtalya yüzde 0,3 ve Yunanistan yüzde 0,8 büyüdü.

Bu yılın ilk çeyreği ile geçen yılın aynı dönemi karşılaştırıldığında en fazla büyüme yüzde 5,1 ile Letonya'da ölçüldü. Söz konusu dönemde, Almanya yüzde 2,3, İtalya yüzde 1,4, Fransa yüzde 2,2, İspanya yüzde 3, Birleşik Krallık yüzde 1,2 ve Yunanistan yüzde 2,3 büyüdü.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise sosyal medya hesabından konuyla alakalı bir paylaşım yaparak; "Yılı pozitif büyüme ile tamamlayacağız" dedi.

Türkiye ekonomisi dünya örneklerine kıyasla pozitif ayrışarak yılın ilk çeyreğini %4,5 büyümeyle tamamlıyor.



Salgın etkilerini hissedeceğimiz ikinci çeyrekte daha temkinli ilerleyecek sonraki dönemlerde bir güçlü toparlanmaya şahit olacağız inşallah.#DeğişimBaşlıyor — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 29, 2020

İnşaat sektörü küçüldü

Açıklanan verilere göre GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde 2020 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak büyüyen sektörler ve büyüme oranları şu şekilde:

Diğer hizmet faaliyetleri %12,1

Bilgi ve iletişim faaliyetleri %10,7

Sanayi %6,2

Kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %4,6

Hizmetler %3,4

Tarım %3,0

Gayrimenkul faaliyetleri %2,4

Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %1,9

Finans ve sigorta faaliyetleri %1,6

İnşaat sektörü ise %1,5 daraldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %0,6 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi ise bir önceki yıla göre birinci çeyrekte %4,2 yükseldi.

Sermaye oluşumu düştü

Devletin nihai tüketim harcamaları ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %6,2 arttı.

Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların toplam nihai tüketim harcamaları da %5,1 yükseldi.

Gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise %1,4 azaldı.

İthalat arttı, ihracat azaldı

Mal ve hizmet ithalatı birinci çeyrekte %22,1 arttı, ihracat %1 azaldı.

Türkiye ekonomisi, 2018'deki kur krizinin ardından resesyona girerek üst üste üç çeyrek daralmıştı.

2019 üçüncü çeyrekte büyüme pozitife dönmüş; dördüncü çeyrekte ise büyüme 6% ile ivme kazanmıştı.

Büyüme büyük oranda Merkez Bankası'nın faiz indirimleriyle birlikte düşen kredi faizleri sayesinde kamu bankalarının kredi kullandırma oranlarının artışıyla destekleniyor