Türkiye Belediyeler Birliği dijital ortamda kadın üreticileri destekleyecek

Türkiye Belediyeler Birliği, kadın üreticiye destek vermek ve aile ekonomisini güçlendirmek amacıyla bir internet sitesi ile protokol imzaladı. Yapılan işbirliği ile kadın üretici desteklenerek, Anadolu kadınının ekonomik özgürlüğüne kavuşması hedefleniyor.

Kadın üreticiye destek vermek ve aile ekonomisini güçlendirmek amacıyla Türkiye Belediyeler Birliği ve Shopsa.com.tr işbirliğinin ilk imzaları Taksim’de bulunan bir otelde atıldı. Düzenlenen protokol imza töreninde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin da hazır bulundu. İmza töreni sonrası bir açıklama yapan Şahin, ”Bugün internet mağazacılığının başlatmış olduğu sisteme katkı vermek için buradayız. Belediyelerimizin kurduğu kooperatiflerin Shopsa’ya dahil olup daha güçlenmesi ve Shopsa’nın uluslararası alana açılması için önemli bir çalışma bu. Şu anda Gaziantep Büyükşehir olarak da yedi kooperatifimiz Gaziantep Kadın Girişimci Destek Merkezi’nde (KAGİDEM) 25 şirketimizden çıkan ürünlerle Shopsa’nın içerisine dahil olmak için bir protokol imzaladık. Belediyeler Birliği olarak da şu an 39 şehirde bu çalışıyor. 81 ile yayılmasıyla ilgili her türlü desteği vereceğiz. Anadolu kadınının hem kendi el ürününü ekonomiye kazandırmak hem de aile ekonomisini güçlendirmek açısından bu çalışmayı çok kıymetli buluyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Kadına dair her şey burada satılıyor”

Kadın üreticilerin siteye nasıl başvurabileceğini anlatan Başkan Şahin, ”Başvurduğunuz zaman Shopsa Akademi var. Bu akademide eğitim de alıyorsunuz. Kafanızdaki soru işaretlerini gideren, bundan sonraki süreçlerin nasıl olacağının ve hangi aşamada ne yapmanız gerektiği ile ilgili sizi bilgilendiren bir sistem de var. O sisteme dahil olduğunuzda o sizi zaten eğitiyor, anlatıyor, pazarlıyor. Böylece elinizdeki ürünü bütün dünyaya tanıtma, pazarlama ve ticarileştirme imkanı sunuyor. Altı başlıkta ürünlerimiz var bu sitede. El ürünleri, takı ve tasarım ürünleri, ev tasarım ürünleri, kozmetik, kıyafet ve kadına yönelik her şey, bir kadının yaşamına dair kendine lazım olan bütün ürünler satışa sunuluyor” diye konuştu.

“Hedefimiz Anadolu kadınının hünerini dünyaya anlatmak”

Bu işbirliği ile ileriye dönük hedeflerinden bahseden Şahin, “Dünyaya açılmak ve Anadolu kadınının bilgi ve becerisini, hünerini bütün dünyaya anlatmak ve böylece aile ekonomisini güçlendirmek” dedi.