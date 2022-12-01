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Türk-İş Başkanı Ergün Atalay: "Asgari ücret bu ülkede geçim ücreti oldu"

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay: "Asgari ücret bu ülkede geçim ücreti oldu"

Ekonomi 01.12.2022, 15:51
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay: "Asgari ücret bu ülkede geçim ücreti oldu"

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay: "Asgari ücret bu ülkede geçim ücreti oldu"

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