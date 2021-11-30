banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Simite yüzde 30 zam geldi; 3.5 TL'ye çıktı!
Simite yüzde 30 zam geldi; 3.5 TL'ye çıktı!
Sanayinin Çağla ustası
Sanayinin Çağla ustası
Ballon d'or ödülü yine Messi'nin
Ballon d'or ödülü yine Messi'nin
Yeni icra ve İflas daireleri kuruluyor
Yeni icra ve İflas daireleri kuruluyor

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: "Destekler hayvan sayısını, Islah Projeleri de et ve süt verimi artırdı"

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, uygulanmakta olan ıslah projelerine ilişkin birtakım değerlendirmelerde bulundu. Genel Başkan Çelik, bir yandan desteklemelerle küçükbaş hayvan sayısının arttığını diğer yandan da uygulanan ıslah projeleriyle et ve süt veriminde belirgin artışlar kaydedildiğini söyledi.

Ekonomi 30.11.2021, 10:01
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: "Destekler hayvan sayısını, Islah Projeleri de et ve süt verimi artırdı"

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, uygulanmakta olan ıslah projelerine ilişkin birtakım değerlendirmelerde bulundu. Genel Başkan Çelik, bir yandan desteklemelerle küçükbaş hayvan sayısının arttığını diğer yandan da uygulanan ıslah projeleriyle et ve süt veriminde belirgin artışlar kaydedildiğini söyledi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, küçükbaş hayvancılıkta geçmişten bugüne gelindiğinde özellikle de 2006 yılı sonrasında büyük gelişmeler kaydedildiğini ifade ederek, "Şunu özellikle belirtmek isterim ki son yıllarda başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Bakanlığımızın küçükbaş hayvancılık üzerindeki hassasiyeti, mevcut sorunların çözümü konusundaki çabaları ve Merkez birliğimiz koordinatörlüğünde 80 il birliğimiz ile ülkemiz koyun ve keçiciliğinin geliştirilmesi için yapılan çalışmalar, küçükbaş hayvancılık sektörüne olumlu yansımıştır" dedi.

Genel Başkan Çelik, desteklemelerin küçükbaş hayvan sayını artırdığını bunun yanında ıslah projelerinin de et ve süt verimini artırdığına dikkat çekerek, "Küçükbaş hayvancılığımız 2006 yılından bu yana ilk defa destekleme kapsamına alınmak suretiyle çeşitli kalemlerle desteklenmektedir. Bunun sonucunda küçükbaş hayvan varlığımız yıllar itibariyle artarak bugün 55 milyon seviyesine ulaşmış ve bu haliyle Avrupa birinciliğini korumaktadır. Diğer taraftan 2005 yılında başlatılan "Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi" 2005-2010 yıllarını kapsayan birinci 5 yıllık dönemde, 12 ırk ve tipte 13 ilimizde uygulamaya konulmuştur. Görülen yaygın etkisi, çalışılan tüm popülasyonlarda somut ilerlemeler kaydedilmesi sonucu Projenin bugün gelinen noktada, 21 koyun ve 6 keçi ırkında 55 ilimizde 167 alt proje ile 1 milyon 200 bin küçükbaş hayvanla başarıyla yürütülmektedir. Proje dâhilindeki ırklarımızın üzerinde çalışılan verimlerinde gözle görülür artışları sahada memnuniyetle izliyoruz. Bu manada Sayın Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’nin şahsında Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) Genel Müdürlüğüne, Üniversitelerde projelerimize katkı veren akademisyenlerimize, birlik başkanlarımıza ve Proje teknik elemanlarına şahsım ve sektörüm adına teşekkür ediyorum " dedi.

Genel Başkan Çelik, ıslah çalışmalarında nihai hedefin hayvanlara safkan damızlık ırk belgesi vermek olduğunun altını çizerek, "Yetiştiricilerimiz, genel olarak koyundan keçiden gelecek geliri düşünmekte, ırkların korunması ve saf yetiştirme gibi amaçları ikinci, üçüncü planda tutmaktadır. Bunun sonucunda bazı bölgelerde sürülerin karışık yapıda, farklı ırklardan ya da bu ırkların sistemsiz melezlenmesi sonucu oluşan tiplerden oluştuğu görülmektedir. Bu kontrolsüz melezlemeler sonucunda saf ırklarımızın ya da uzun çalışmalar sonucu oluşturulan melezlerin giderek azaldığı bilinmektedir. Bizim öncelikli hedefimiz ıslah çalışmalarını belli bir noktaya getirerek safkan damızlık ırk belgesi vermek olacaktır. Bu anlamda sahip olduğumuz ırkların korunması ve verimlerinin geliştirilmesi de daha kolay olacaktır" ifadelerini kullandı.

Damızlık Koyun Keçi Yetiştirici Birliklerinin en önemli görevlerinden birisinin hayvan ıslahı çalışmaları olduğunu belirten Çelik, "Küçükbaş hayvan ırklarımızın ıslahı bakımından model ve alt yapı özelliği taşıyan Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı projelerini fazlasıyla önemsiyoruz. TAGEM, Üniversitelerimiz ve Birliklerimiz paydaşlığında yürütülen bu projeler ülkemiz genelinde başarıyla devam ederken diğer taraftan Hayvancılık Genel Müdürlüğümüz ile yaptığımız protokol çerçevesinde de Soykütüğü Yürütme projelerimiz devam etmektedir. Islah çalışmaları uzun soluklu çalışmalar olduğu için ileriki dönemlerde daha güzel sonuçlar alacağımıza yürekten inanıyorum. Dolayısıyla 2022 yılının ıslah projelerinde hamle yılı olmasını temenni ediyorum" değerlendirmesini yaptı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 13 30
2. Man City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. West Ham 13 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. M. United 13 18
9. Brighton 13 18
10. Leicester City 13 18
11. Crystal Palace 13 16
12. Brentford 13 16
13. Aston Villa 13 16
14. Everton 13 15
15. Southampton 13 14
16. Watford 13 13
17. Leeds United 13 12
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 13 9
20. Newcastle 13 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 14 33
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7